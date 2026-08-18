Thời sự Lâm Đồng kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong tố tụng Ngày 18/8, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2026 tại Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành, thông qua nội dung kiểm tra

Theo báo cáo của Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt, từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 38 tin báo, tố giác tội phạm; thụ lý điều tra 17 vụ án với 44 bị can.

Thượng tá Phạm Đăng Tuấn,Trưởng Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt báo cáo công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2026

Công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người và quyền bào chữa của người tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như: một số cán bộ còn lúng túng trong việc xác định đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; công tác phối hợp giữa các cơ quan có thời điểm chưa kịp thời.

Đoàn kiểm tra công tác niêm yết quy định trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại trụ sở Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt

Kết luận kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Minh Hiếu đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành, kết luận buổi kiểm tra

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Minh Hiếu đề nghị Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và Thông tư liên tịch số 29; nâng cao trách nhiệm, tăng cường rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; kịp thời thông báo, cung cấp thông tin cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước khi phát sinh trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý để giải quyết theo quy định.

Đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.