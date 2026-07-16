Kinh tế Lâm Đồng kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển vốn đầu tư công Chiều 16/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình triển khai các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các Ban Quản lý dự án cho biết, nhìn chung các công trình đều đang được tập trung triển khai theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân trên địa bàn

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; việc xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian; một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, dự toán hoặc gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương được giao kế hoạch vốn năm 2026 là 185,1 tỷ đồng. Đến ngày 15/7, đơn vị đã giải ngân 74,6 tỷ đồng, đạt 40,29% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà được bố trí 255,2 tỷ đồng cho 14 dự án trong năm 2026 và 13,3 tỷ đồng nguồn vốn năm 2025 kéo dài để thực hiện 1 dự án. Đến ngày 15/7, tổng giá trị giải ngân đạt 122,4 tỷ đồng trên tổng số 268,5 tỷ đồng, tương ứng 45,58% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, tổng kế hoạch vốn được giao là 244,36 tỷ đồng để triển khai 11 dự án. Tính đến ngày 15/7, đơn vị đã giải ngân 104,8 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt sau nhiều lần điều chỉnh, được giao tổng kế hoạch vốn 248,627 tỷ đồng để triển khai 27 dự án, gồm 8 dự án kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, 15 dự án chuyển tiếp và 4 dự án khởi công mới.

Đến nay, đơn vị đã giải ngân 94,18 tỷ đồng, đạt 37,88% kế hoạch. Trong đó, giải ngân nguồn vốn năm 2026 đạt 34,66% và nguồn vốn năm 2025 kéo dài đạt 48,19%.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, nguồn vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu

Đại diện các Ban Quản lý dự án khu vực cũng cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận, tỷ lệ giải ngân của một số đơn vị vẫn còn thấp so với yêu cầu, trong khi khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án rà soát toàn bộ các công trình, xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương giải quyết ngay từ cơ sở.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng yêu cầu các sở, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý, không để hồ sơ tồn đọng làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Nhấn mạnh vai trò của đầu tư công đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Hiệp khẳng định, UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch giải ngân đã đề ra.