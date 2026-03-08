Thời sự Lâm Đồng kiên quyết xử lý đơn vị chậm tiến độ tại các dự án giao thông trọng điểm Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng; tăng tốc thi công; giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các đơn vị không bảo đảm tiến độ theo cam kết là những yêu cầu của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khi kiểm tra dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp và cầu Văn Thánh chiều 3/8.

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp

Theo báo cáo nhanh của chủ đầu tư, dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp (phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư hơn 244,8 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 154 tỷ đồng. Năm 2026, dự án được bố trí hơn 81,8 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân gần 22 tỷ đồng, đạt 26,78% kế hoạch.

Đối với gói thầu số 10, nhà thầu đã hoàn thành hệ thống thoát nước, cơ bản hoàn thành mở rộng nền đường; thảm bê tông nhựa đạt khoảng 97%, lát vỉa hè đạt 90%. Gói thầu số 15 đang triển khai hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cấp phối đá dăm, vỉa hè và các tuyến nhánh thoát nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn khi còn 55 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Đối với dự án cầu Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng. Hiện khối lượng thi công đạt khoảng 64%. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành như các trụ cầu, dầm cầu, cọc bê tông và hệ thống cống thoát nước. Nhà thầu đang thi công bệ mố M1 và lao lắp dầm các nhịp còn lại.

Dự án cầu Văn Thánh thi công đạt 64% khối lượng công trình

Năm 2026, dự án được bố trí 8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân hơn 57% kế hoạch. Hiện vẫn còn 3 hộ dân tại phường Bình Thuận chưa bàn giao mặt bằng, trong khi biến động giá nguyên vật liệu và nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thi công và giải ngân của các dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Dự án cầu Văn Thánh thi công đạt 64% khối lượng công trình

Đối với dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với các hồ sơ còn lại, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công. Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được giao chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết rà soát toàn bộ quá trình triển khai, kiên quyết xử lý các đơn vị thi công không bảo đảm tiến độ theo cam kết và đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại dự án cầu Văn Thánh

Đối với dự án cầu Văn Thánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026; đồng chí yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu đồ tiến độ (Gantt), thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để Tổ công tác của tỉnh theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, bám sát tiến độ đã cam kết, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đối với những đơn vị chậm tiến độ hoặc thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Mục tiêu là hoàn thành các dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.