Du lịch Lâm Đồng kiến tạo bản đồ du lịch mới Một năm sau sáp nhập, từ cao nguyên đại ngàn đến biển xanh, với những làng chài ven biển, du lịch Lâm Đồng đang từng bước định hình một không gian phát triển mới. Không chỉ mở rộng địa giới hành chính, sự hợp nhất còn tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng, nơi mỗi vùng đất không còn là một điểm đến riêng lẻ mà trở thành mắt xích trong chuỗi trải nghiệm liên hoàn.

Rất nhiều khách sạn đẳng cấp 4 - 5 sao, góp phần định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch quốc tế

Khi những điểm đến được kết nối

Trước đây, Đà Lạt nổi tiếng với du lịch nghỉ dưỡng, Bình Thuận hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng cùng văn hóa làng chài, còn Đắk Nông ghi dấu với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hồ Tà Đùng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mỗi địa phương đều có lợi thế riêng nhưng phần lớn phát triển theo hướng độc lập.

Sau sáp nhập, lần đầu tiên, những nguồn tài nguyên ấy được đặt trong một chiến lược phát triển chung. Không gian du lịch được mở rộng từ biển đến rừng, từ cao nguyên xuống duyên hải, hình thành một hệ sinh thái với đầy đủ biển, rừng, hồ, thác, nông nghiệp công nghệ cao và bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc. Đây cũng là tiền đề để ngành du lịch chuyển từ phát triển từng điểm đến sang xây dựng các tuyến, hành trình và chuỗi trải nghiệm liên vùng.

Nếu trước đây, du khách thường lựa chọn nghỉ dưỡng ở Đà Lạt hoặc tắm biển tại Phan Thiết, thì nay hoàn toàn có thể kết hợp cả 2 trong cùng một chuyến đi, rồi tiếp tục khám phá hồ Tà Đùng hay những buôn làng phía Tây của tỉnh. Sự kết nối này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo cơ hội để nhiều địa phương cùng hưởng lợi từ dòng khách.

Du khách trải nghiệm tham quan vườn dưa lưới ở Đà Lạt

Ông Nguyễn Minh Quân - du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Dịp hè này, gia đình tôi dành gần một tuần để khám phá Lâm Đồng. Chúng tôi đi biển, sau đó lên Đà Lạt rồi tiếp tục đến hồ Tà Đùng. Điều thú vị nhất là cảnh quan thay đổi liên tục, mỗi nơi đều có bản sắc riêng, nhưng vẫn tạo thành một hành trình rất liền mạch. Đây là trải nghiệm trước đây rất khó có được”.

Không chỉ kết nối điểm đến, sự hợp nhất còn tạo điều kiện để liên kết các giá trị văn hóa. Từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghề dệt thổ cẩm, những đồi chè B’Lao, cà phê arabica đến lễ hội cầu ngư, nước mắm truyền thống và văn hóa làng chài ven biển… tất cả đang góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, mang đậm bản sắc của một tỉnh mới.

Du khách check-in hồ Tà Đùng

Động lực từ những sản phẩm và con số tăng trưởng

Sau 1 năm sáp nhập, bức tranh du lịch của tỉnh đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón gần 12 triệu lượt khách, đạt 47,83% kế hoạch năm; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 33.310 tỷ đồng, bằng 46,95% kế hoạch. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 4.259 cơ sở lưu trú với 67.536 phòng cùng 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan. Hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện không chỉ nâng cao năng lực phục vụ mà còn tạo điều kiện để phát triển những sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh các tuyến du lịch liên vùng, nhiều sản phẩm đặc trưng cũng từng bước khẳng định sức hút. Tiêu biểu là tour “Hành trình đêm Đà Lạt” trên tuyến đường sắt cổ từ Ga Đà Lạt đến Ga Trại Mát. Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Lê Anh Tuấn cho biết, sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, sản phẩm vẫn duy trì sức hút đối với cả khách trong nước và quốc tế. Bình quân mỗi đêm có 2 chuyến tàu phục vụ khoảng 120 lượt khách và tăng cao vào các dịp cuối tuần và lễ, tết.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm không chỉ đến từ trải nghiệm ngắm Đà Lạt về đêm mà còn là minh chứng cho thấy những sản phẩm được phát triển từ bản sắc văn hóa địa phương luôn có sức sống bền vững. Cùng với việc kết nối không gian du lịch, Lâm Đồng đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tỉnh sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ cả biển, cao nguyên và đại ngàn trong cùng một không gian phát triển.

Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình bằng cáp treo tại một khu du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt.

Hướng đến thương hiệu du lịch chung

Kết quả bước đầu sau 1 năm sáp nhập là tín hiệu tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của tỉnh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh giữa tháng 6/2026, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, khẳng định Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, các sở, ngành và địa phương cần nâng cao hiệu quả phối hợp, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh và tạo điểm nhấn riêng cho từng vùng.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và kích cầu. Các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, thu hút đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch mới. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng của từng vùng; chủ động tham mưu những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

“ Một năm chưa phải quãng thời gian dài để khai mở hết tiềm năng của vùng đất mới. Nhưng đủ để nhìn thấy một hướng đi đang dần định hình: thay vì phát triển từng điểm đến riêng lẻ, du lịch Lâm Đồng đang chuyển sang phát triển theo không gian liên kết, nơi mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng để cùng tạo nên giá trị chung.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, năm 2026, ngành du lịch Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 71.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn phải xây dựng được những sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng thương hiệu thống nhất cho toàn tỉnh.

Có thể nói, sau 1 năm sáp nhập, thành quả lớn nhất của ngành du lịch không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng. Quan trọng hơn, đó là việc từng bước vẽ nên bản đồ du lịch mới - bản đồ của sự liên kết, đa dạng trải nghiệm và khát vọng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch xanh, chất lượng cao, xứng tầm là ngành kinh tế động lực của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.