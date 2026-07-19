Kinh tế Lâm Đồng kiến tạo lợi thế tăng trưởng Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng xác định nâng cao chất lượng điều hành, xây dựng chính quyền kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Khu neo đậu tránh trú bão tại Đặc khu Phú Quý, tháng 4/2026 (Ảnh: Nguyễn Lương)

Cải thiện chất lượng điều hành

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Điểm nhấn là sự chuyển dịch từ tư duy "cải thiện chỉ số" sang "cải thiện chất lượng điều hành". Cùng với việc phối hợp VCCI đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, UBND tỉnh đã ký chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư.

Đầu tháng 7/2026, Lâm Đồng tiếp tục ban hành Kế hoạch nâng cao PCI và phát triển kinh tế tư nhân (BPI) giai đoạn 2026 - 2027 với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư "thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện và thuận lợi". Trọng tâm là 12 nhóm giải pháp cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần PCI, đặc biệt tập trung xử lý những điểm nghẽn về tính minh bạch, gia nhập thị trường và tiếp cận đất đai.

Tinh thần cải cách cũng được lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt xuyên suốt trong các cuộc họp điều hành kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành và địa phương không để doanh nghiệp chờ chính quyền; chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Môi trường đầu tư thuận lợi góp phần thu hút các dự án du lịch, dịch vụ ven biển, tạo động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Trong các cuộc họp kiểm tra tiến độ đầu tư công và làm việc với các sở, ngành thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cũng nhiều lần yêu cầu, mọi hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư phải được xử lý đúng thời hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp phải trở thành thước đo năng lực điều hành của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ.

Song song đó, chuyển đổi số tiếp tục được Lâm Đồng đẩy mạnh trong hoạt động quản lý nhà nước. Quy hoạch, thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách từng bước được công khai trên môi trường số, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Lâm Đồng khai thác hiệu quả các lợi thế về tài nguyên, vị trí địa kinh tế và dư địa phát triển của địa phương, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút nguồn lực xã hội.

Hạ tầng giao thông sẽ là ưu tiên của Lâm Đồng trong đầu tư hạ tầng chiến lược (Ảnh tư liệu)

Theo kết quả PCI năm 2025, Lâm Đồng tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá của cả nước. Đặc biệt, chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đứng thứ nhất toàn quốc, phản ánh môi trường kinh doanh ngày càng công bằng hơn giữa các thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế ở các chỉ số Tính minh bạch và Gia nhập thị trường. Việc nhận diện đúng các điểm nghẽn giúp địa phương tập trung nguồn lực để cải thiện thực chất, thay vì chỉ hướng tới nâng hạng PCI.

Tại các hội nghị về tăng trưởng kinh tế thời gian qua, lãnh đạo tỉnh nhiều lần nhấn mạnh, dư địa phát triển của Lâm Đồng rất lớn, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, logistics, đến kinh tế biển và năng lượng. Tuy nhiên, lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành tăng trưởng khi bộ máy hành chính thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, môi trường đầu tư đủ minh bạch và ổn định để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án.

Lâm Đồng ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn cho tăng trưởng (Ảnh: Lê Phước)

Chính vì vậy, cùng với xúc tiến đầu tư, Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng; đồng thời duy trì hoạt động của các tổ công tác kiểm tra hiện trường, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Trong cuộc đua thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng, lợi thế không chỉ đến từ tiềm năng hay nguồn lực sẵn có, mà còn được quyết định bởi chất lượng điều hành.

Một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ sẽ là nền tảng để Lâm Đồng khơi thông nguồn lực xã hội, thu hút dòng vốn chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”.