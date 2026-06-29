Pháp luật Lâm Đồng kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trong quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Ban Tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm tới các đội thi Cụm số 1 tỉnh Lâm Đồng tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ I, năm 2026. (Ảnh: Dương Phong)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phải bảo đảm duy trì ổn định tổ chức, hoạt động của lực lượng, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của lực lượng.

Đối với việc kiện toàn các tổ bảo vệ ANTT sau sáp nhập, trước mắt tỉnh giữ nguyên số lượng thành viên hiện có, không tuyển chọn thêm thành viên mới. Các thành viên của các tổ trước khi sáp nhập được cộng gộp vào thôn, tổ dân phố mới.

Mỗi đơn vị mới thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các thành viên. Việc sắp xếp chỉ giảm số lượng tổ và các chức danh tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị hành chính mới, không cắt giảm cơ học số lượng thành viên nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát, lựa chọn tổ trưởng, tổ phó trên cơ sở các tiêu chí về sức khỏe, trình độ, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ. Việc xem xét, quyết định phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hoàn thành ngay sau khi việc sắp xếp, sáp nhập được thực hiện.

Đối với các chế độ và chính sách, tỉnh tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND cho đến khi có văn bản thay thế.

Công an tỉnh chủ trì rà soát, thống kê trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ để có phương án điều chỉnh phù hợp; UBND các xã, phường, đặc khu bố trí địa điểm làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh được giao chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, thay thế các nghị quyết hiện hành.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã rà soát, bổ sung quy chế hoạt động và đề xuất trang cấp phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới theo quy định.