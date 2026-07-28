Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì Từ ngày 26/7, tại xã Nam Ban Lâm Hà xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngành y tế Lâm Đồng đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời các trường hợp nhập viện. Đến 17h ngày 28/7, không ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, vụ việc bắt đầu từ ngày 26/7, Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt.

Qua điều tra dịch tễ, tất cả bệnh nhân đều đã sử dụng bánh mì thịt nướng - pa tê mua tại cơ sở Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà) trong các buổi sáng ngày 25 và 26/7. Trong 2 ngày này, cơ sở trên đã bán ra khoảng 110 ổ bánh mì.

Theo dõi sức khỏe bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Thống kê đến 8 giờ ngày 28/7, đã có 84 trường hợp nhập viện, phân bố tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà (39 người), Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà (8 người) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (37 người). Các trường hợp này được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác - theo dõi ngộ độc thức ăn.

Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Số lượng bệnh nhân dồn về Bệnh viện Đa khoa tỉnh khá đông do khoảng cách di chuyển từ khu vực xảy ra vụ việc chỉ khoảng 20 km, thuận tiện hơn so với việc chuyển ra Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà (30 km).

“ Ông Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: đến 17 giờ ngày 28/7, sức khỏe của tất cả bệnh nhân do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà hiện đã tạm thời ổn định, không có trường hợp diễn biến nặng. Đến nay đã có 47 bệnh nhân hồi phục và xuất viện. Hiện còn 35 ca đang tiếp tục nằm điều trị, theo dõi (28 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 7 ca tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà). Các bệnh nhân tạm ổn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản, yêu cầu tiệm bánh mì Minh Trung tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác xác minh.

Đoàn điều tra xác minh đã thu giữ 7 mẫu thực phẩm nghi ngờ (gồm thịt nướng, pa tê, sốt trứng, sốt thịt, giò chả, dưa leo và củ cải chua) để niêm phong và gửi kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nhằm làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố.