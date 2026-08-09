Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng kịp thời xử lý gãy cây, sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt Trận mưa lớn kéo dài chiều ngày 9/8, đã làm gãy đổ cây xanh trên đèo Bảo Lộc và sạt lở đất đá trên đèo Con Ó. Các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, nhanh chóng giải tỏa ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Mưa lớn làm cây rừng bật gốc chắn ngang đèo Bảo Lộc

Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 9/8, một cây cổ thụ bất ngờ gãy đổ, kéo theo dây leo chắn ngang đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông theo hướng từ Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau nhận tin báo, lực lượng CSGT tiếp cận hiện trường trong tình trạng nhiều xe ùn ứ

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ huy động cưa máy và xe cẩu để dọn dẹp cây đổ.

CSGT cùng lực lượng tại chỗ xử lý cành cây gãy đổ

Sau thời gian ngắn xử lý, cây xanh và dây leo được giải phóng khỏi mặt đường, đèo Bảo Lộc được thông xe trở lại theo cả hai chiều.

Lực lượng chức năng sử dụng cưa máy cắt cây để dễ di chuyển khỏi hiện trường

Trước đó, trong sáng cùng ngày, mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá trên đèo Con Ó, tuyến đường nối xã Đạ Tẻh 3 và xã Bảo Lâm 5. Lực lượng chức năng địa phương kịp thời có mặt, dọn sạch đất đá trên mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông. Rất may cả hai sự cố đều không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng giải phóng hiện trường, thông xe hai chiều

Cơ quan công an khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết mưa lớn, người điều khiển phương tiện qua các tuyến đèo, dốc cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hiệu lệnh giao thông, chủ động phòng tránh nguy cơ cây đổ, sạt lở đất đá.