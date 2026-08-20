Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong công tác tư pháp Việc ký kết các quy chế góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Chiều 20/8, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị ký kết 4 quy chế phối hợp và phổ biến một số nội dung trọng tâm của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị



Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Võ Duy Giáp, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các cơ quan, sở ngành, liên quan tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thuộc 17 Viện KSND khu vực trên toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Tại hội nghị, các cơ quan tiến hành ký kết 4 quy chế phối hợp. Trong đó, Viện KSND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Viện KSND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong trao đổi thông tin, tài liệu, báo cáo; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn; tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc lĩnh vực tư pháp. 2 cơ quan cũng tăng cường phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành và xây dựng pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.

Các đồng chí: Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị

Quy chế phối hợp giữa Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em.

Nội dung phối hợp gồm: tiếp nhận, xử lý thông tin, tố giác về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi xâm hại trẻ em.

Các đồng chí: Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Võ Duy Giáp, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị



Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Các cơ quan thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; thường xuyên quản lý, rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; xác minh, xử lý nguyên nhân tạm đình chỉ và kịp thời tiếp tục giải quyết khi có đủ căn cứ. Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong theo dõi, kiểm tra tiến độ giải quyết.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Việc ký kết 4 quy chế là cơ sở để các cơ quan cụ thể hóa trách nhiệm, nội dung, đầu mối và phương thức phối hợp; bảo đảm công tác trao đổi thông tin, xử lý công việc được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Qua đó, các cơ quan tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động; góp phần bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng báo cáo một số nội dung trọng tâm của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Trong khuôn khổ hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã báo cáo, phổ biến một số nội dung trọng tâm của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành pháp luật tố tụng hình sự, qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng các cơ quan trong quá trình xây dựng, thống nhất và tổ chức ký kết 4 quy chế phối hợp.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Triều nhấn mạnh, việc ký kết không chỉ góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện tinh thần chủ động triển khai các chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Mỗi quy chế giải quyết một nhóm vấn đề khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để các quy chế sớm đi vào thực tiễn, đồng chí đề nghị các cơ quan, ngay sau hội nghị, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của từng đơn vị và đầu mối phối hợp. Quá trình phối hợp phải tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phạm Triều cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong phạm vi pháp luật cho phép. Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt trong theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đồng chí Phạm Triều đề nghị các cơ quan tư pháp địa phương phối hợp nghiên cứu, đóng góp ý kiến, bảo đảm nội dung bộ luật sát với chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khi bộ luật được Quốc hội thông qua, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả, vừa tôn trọng đúng thẩm quyền của từng cơ quan, vừa bảo đảm sự thông suốt của quá trình tố tụng.