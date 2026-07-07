Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm từng dự án chậm giải ngân Chiều 7/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, năm 2026, tổng kế hoạch vốn được giao cho ban và các ban khu vực trực thuộc hơn 4.093 tỷ đồng, đến cuối tháng 6 đã giải ngân hơn 912 tỷ đồng, đạt 22,29%.

Trong đó, riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao hơn 1.063 tỷ đồng cho 15 dự án, đã giải ngân hơn 208 tỷ đồng, đạt 10,1% (không tính 2 dự án cao tốc thì đạt 17,5%).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nêu báo cáo tiến độ

Các dự án thuộc trách nhiệm giải ngân của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được bố trí gần 2.100 tỷ đồng cho 164 dự án, đến nay đã giải ngân trên 703 tỷ đồng, đạt 34,87%.

Cụ thể, khu vực Đạ Huoai, Đơn Dương, Bảo Lâm đạt từ 20 - 39%. Khu vực Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh dao động từ 40 - 46%. Khá nhất là khu vực Bảo Lộc, đạt 48,5% và thấp nhất là khu vực Đam Rông mới đạt 15,83%.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nêu ý kiến

Đối với nguồn vốn nhà nước hỗ trợ 2 dự án cao tốc theo phương thức PPP gồm: Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, tổng vốn bố trí hơn 1.037 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân do phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục triển khai của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 có tỷ lệ giải ngân đến hết quý II/2026 thấp nhất trong 3 ban quản lý dự án của tỉnh, không đạt cam kết và chưa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc

Cuộc họp tập trung rà soát từng công trình, từng nguồn vốn, làm rõ các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nhất là các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới và các công trình dân sinh cấp thiết.

Những tháng còn lại của năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, ban sẽ tập trung siết tiến độ giải ngân theo từng dự án, từng tuần, từng tháng; phân công rõ lãnh đạo, cán bộ phụ trách và trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, ban yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công; kiên quyết xử lý đơn vị vi phạm tiến độ, hợp đồng; phối hợp với các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, rà soát dự án chậm để đề xuất điều chuyển vốn phù hợp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 không báo cáo chung chung, mà phải làm rõ từng dự án đang vướng ở đâu, trách nhiệm thuộc đơn vị nào, thời hạn xử lý cụ thể ra sao. Ban chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao ý thức, trách nhiệm để cải thiện kết quả ngay trong quý III.

“ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phải bám sát từng hồ sơ, công trình, từng mốc tiến độ, chủ động phối hợp với các sở, ngành để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh các nhà thầu thi công chậm, không thực hiện đúng cam kết tiến độ. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Để tăng tốc hoàn thiện các công trình và tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 quý cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, triển khai các dự án; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, gắn với trách nhiệm đến từng cá nhân lãnh đạo ban, làm cơ sở đánh giá trước UBND tỉnh.

Các chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu triển khai đúng tiến độ, huy động nhân lực, máy móc, có biện pháp thi công khoa học, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm tiến độ, vi phạm hợp đồng đã ký kết.