Đời sống Lâm Đồng lan tỏa mô hình sáng tạo phòng, chống bạo lực gia đình Ngày 17/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Liên hoan các mô hình sáng tạo trong công tác xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em năm 2026.

Các đồng chí: H'Vi ÊBan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Châu Ngọc Lương, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tham dự



Liên hoan có sự tham gia của 11 đội đến từ các xã khu vực phía Tây đang triển khai dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh H'Vi ÊBan trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan

Các đội tranh tài ở 3 phần thi gồm chào hỏi, tiểu phẩm và kỹ năng tuyên truyền mô hình sáng tạo.

Phần thi chào hỏi của đội xã Quảng Tân

Tại các phần thi, các đội đã giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hay và giải pháp sáng tạo trong xóa bỏ định kiến giới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em.

Đội xã Tà Đùng tham dự liên hoan

Phát biểu khai mạc, đồng chí H'Vi ÊBan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ quyền con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển cộng đồng bền vững và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí H'Vi ÊBan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc liên hoan

Theo đồng chí H'Vi ÊBan, liên hoan không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi mà còn là dịp đánh giá kết quả triển khai Dự án 8; phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em đến các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trao mô hình sinh kế cho các địa phương

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 30 mô hình sinh kế, trị giá 20 triệu đồng/mô hình, cho các xã Tuy Đức, Thuận An và Đắk Wil, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.