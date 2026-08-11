Chính trị Lâm Đồng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS Sáng 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS năm 2026 là dịp để Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kiến nghị, ý kiến của các đại biểu về công tác dân tộc; đồng thời lắng nghe các sáng kiến, giải pháp nhằm phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Quế Phương thông tin một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Quế Phương đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026. Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Lâm Đồng đối diện với không ít khó khăn, thách thức trong tình hình mới, trong đó có sự chênh lệch về trình độ dân trí, nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống…

Trên cơ sở gợi dẫn của chủ trì hội nghị, đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS đã thảo luận, trao đổi cởi mở những vấn đề sát thực tiễn; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại biểu K’Ră Jăn Nhang (xã Phú Sơn Lâm Hà) trao đổi một số nội dung tại hội nghị

Ông K’Ră Jăn Nhang (xã Phú Sơn Lâm Hà) cho biết, tình trạng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa tìm được việc làm hiện khá phổ biến. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội mà còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy, tác động đến tâm lý, nhận thức và đời sống của người dân.

Trước thực trạng trên, ông kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm, có cơ chế phù hợp trong tuyển dụng, tạo điều kiện để con em đồng bào DTTS có cơ hội làm việc tại một số vị trí phù hợp trong cơ quan nhà nước. Đồng thời, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho thanh niên địa phương.

Ông Đa Cát Hà Dương (xã Đam Rông 3) kiến nghị đầu tư xây dựng cầu dân sinh

Đại diện cho nhiều hộ dân xã Đam Rông 3, ông Đa Cát Hà Dương nêu thực tế, hiện nay, việc đi lại, giao thương giữa người dân 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn do chưa có cầu dân sinh kết nối. Vào mùa mưa, việc qua lại càng trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và giao thương của người dân 2 bên.

Ông kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng cầu dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Ông K’Hem (xã Bảo Lâm 3) mong muốn tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn để đầu tư sản xuất

Ông K’Hem (xã Bảo Lâm 3) đại diện cho nhiều hộ trồng sầu riêng tại địa phương cho biết, nhu cầu vay vốn, mở rộng sản xuất của người dân rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay rất hạn chế, từ đó ảnh hưởng tới việc phát triển sản xuất của người dân.

“Cây sầu riêng được ví là cây bạc tỷ, mỗi héc ta đầu tư cần 150 - 200 triệu đồng. Việc vay vốn ngân hàng thương mại khó khăn, trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ cho vay khoảng 100 triệu đồng. Bà con mong muốn tỉnh Lâm Đồng quan tâm, làm việc với các ngân hàng, tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn vay”, ông K’Hem nói.

Các đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng kiến nghị tỉnh Lâm Đồng quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng (điện lưới, viễn thông, nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông) tại một số thôn, bản khó khăn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều ghi nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng về những bất cập, tồn tại liên quan tới đời sống của bà con đồng bào DTTS. Từ những kiến nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý và theo dõi, giám sát việc giải quyết theo quy định…

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng mong muốn già làng, người uy tín, đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động.