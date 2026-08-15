Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng lấy giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ Tại cuộc họp với các đơn vị, địa phương phía Tây, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các địa phương, chủ đầu tư khu vực phía Tây

Sáng 15/8, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương khu vực phía Tây về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện các chủ đầu tư và nhà thầu thi công một số dự án trọng điểm.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh triển khai các dự án, nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (QLDA 3) và 8 ban quản lý dự án khu vực được giao làm chủ đầu tư tổng cộng 255 dự án. Tổng kế hoạch vốn được bố trí hơn 4.326 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2026 hơn 3.303 tỷ đồng và vốn năm 2025 kéo dài hơn 932 tỷ đồng.

Đến ngày 12/8, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 1.353 tỷ đồng, tương đương 31,95% kế hoạch. Riêng Ban QLDA 3 giải ngân hơn 1.048 tỷ đồng, đạt 34,5%; 8 ban quản lý dự án khu vực giải ngân gần 305 tỷ đồng, đạt 25,49%.

Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ tham gia buổi làm việc

Lãnh đạo các xã, phường khu vực phía Tây Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Công tác giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Tây Lâm Đồng đang được tập trung đẩy nhanh, song vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại các dự án có khối lượng vốn lớn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB).

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương thông tin về tiến độ giải ngân các khu vực, địa phương

Thực tế cho thấy, quá trình GPMB phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến hồ sơ đất đai, tài sản trên đất và nguồn gốc sử dụng đất. Một số địa phương chưa hoàn tất việc xác nhận thông tin để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhiều trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số hộ dân chưa đồng thuận với mức bồi thường hoặc còn chờ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ mới bàn giao mặt bằng.

Giám đốc Ban QLDA 3 Hà Sỹ Sơn báo cáo một số khó khăn về giải ngân vốn

Tại cuộc họp, chủ đầu tư và các địa phương đã thảo luận, trao đổi làm rõ điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Các địa phương đề nghị sở, ban, ngành tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Krông Nô Nguyễn Văn Kiền kiến nghị một số nội dung

Tại cuộc họp, Ban QLDA 3 đề xuất tăng cường phối hợp với các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh kiểm kê, xác nhận hồ sơ pháp lý, thẩm định và phê duyệt phương án GPMB. Mục tiêu là hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án chuyển tiếp trong tháng 8/2026, qua đó sớm chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin về các quy định đền bù, tái định cư

Để bảo đảm tiến độ giải ngân, song song với công tác GPMB, chủ đầu tư và các địa phương cũng yêu cầu các nhà thầu bám sát tiến độ giải ngân theo tuần, tháng, quý; tăng cường nhân lực, máy móc, vật lực, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng, kể cả điều chuyển khối lượng cho đơn vị có năng lực.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Tây Lâm Đồng thấp hơn trung bình của cả tỉnh (chỉ có 5 xã, phường có tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức trung bình). Điều này đòi hỏi các địa phương phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa với tinh thần 6 rõ trong triển khai nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về GPMB được xem là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn vốn, bảo đảm tiến độ các công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.

“ Chính quyền địa phương và chủ đầu tư tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân. Quá trình tuyên truyền, vận động phải làm rõ vai trò, ý nghĩa của công trình, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Trường hợp người dân không bàn giao mặt bằng, kiên quyết dừng dự án, chuyển vốn cho những nơi cần thiết. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với nội dung giá vật liệu xây dựng công bố thấp hơn nhiều so với giá giao dịch thực tế, trở thành điểm nghẽn của đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các doanh nghiệp cung ứng phối hợp, đồng hành cùng các nhà thầu thi công trong triển khai dự án.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện phương pháp công bố giá theo hướng tiệm cận với giá giao dịch thực tế; đồng thời tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá và gian lận thuế.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư phải lựa chọn kỹ lưỡng những nhà thầu có năng lực. Đối với những nhà thầu không bảo đảm chất lượng, tiến độ như đúng cam kết, kiên quyết cắt hợp đồng.

Nhấn mạnh vai trò của địa phương và chủ đầu tư trong công tác GPMB và giải ngân vốn, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu các bên xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, không đùn đẩy trách nhiệm và xem đây là “nhiệm vụ chung” để chia sẻ, triển khai thực hiện.

Đến ngày 30/9, nếu dự án nào không bảo đảm tiến độ như cam kết, tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, bí thư, chủ tịch xã, phường nơi có dự án; đồng thời xem xét điều chuyển công tác với cá nhân liên quan.