Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Lâm Đồng lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) Chiều 20/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi); đồng thời, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Luật sư hiện hành.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), tập trung vào những quy định tác động trực tiếp đến hoạt động hành nghề, cơ chế quản lý và phát triển đội ngũ luật sư trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng Dương Đình Nam phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều nội dung được Đoàn Luật sư đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện như: quy định về tổ chức kỳ thi quốc gia đối với luật sư, cơ chế tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, việc cấp thẻ luật sư, tiêu chuẩn luật sư, quyền và nghĩa vụ của luật sư, luật sư chuyên ngành, quy định về luật sư công, cũng như các quy định về xử lý kỷ luật luật sư.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phương Đại Nghĩa trao đổi nhiều nội dung liên quan đến dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi)

Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng, việc sửa đổi luật là cần thiết nhưng cần bảo đảm tính kế thừa, phù hợp thực tiễn, phát huy vai trò tự quản của tổ chức luật sư, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề.

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng cũng phản ánh một số khó khăn trong quá trình triển khai Luật Luật sư hiện hành. Sau hợp nhất, đoàn hiện có 290 luật sư, 26 người tập sự hành nghề, hoạt động tại 105 tổ chức hành nghề luật sư, 10 chi nhánh và 22 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với quy mô dân số khoảng 3,4 triệu người, bình quân 11.700 người dân mới có 1 luật sư, cao hơn gấp hai lần mức bình quân chung của cả nước. Đội ngũ luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực như: đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử còn hạn chế.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Đồng chí Đặng Đức Hiệp đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục phân tích, nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tổng hợp đầy đủ những kiến nghị từ thực tiễn để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và phản ánh với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Qua đó, góp phần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đội ngũ luật sư trong tình hình mới.