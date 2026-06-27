Thời sự Lâm Đồng mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 Sáng 27/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ mít tinh và giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Đông đảo các đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương và người dân tham gia lễ mít tinh

Chương trình được tổ chức đồng bộ từ điểm cầu Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, kết nối trực tuyến với lễ mít tinh cấp quốc gia tại Hà Nội và đồng loạt triển khai tại 119 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng dự lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng theo dõi chương trình phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 do Trung ương tổ chức với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Chương trình gồm nghi thức chào cờ, phát biểu phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lời hưởng ứng của đại diện thế hệ trẻ và nghi thức phát động toàn quốc nhằm khẳng định quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Các đại biểu dự lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu tại điểm cầu Lâm Đồng cũng dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy, các cán bộ hi sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và những gia đình chịu hậu quả bởi tệ nạn ma túy.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những hiểm họa do ma túy gây ra.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy, các cán bộ hi sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

Ngay sau lễ mít tinh, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đã tham gia giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên cung đường quanh hồ Xuân Hương.

Tại các xã, phường, đặc khu, hoạt động chạy hưởng ứng cũng được tổ chức đồng loạt, tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa thông điệp xây dựng cộng đồng an toàn, khỏe mạnh, nói không với ma túy.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh thực hiện nghi thức hưởng ứng tại lễ mít tinh

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức lễ mít tinh và giải chạy phong trào nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát ma túy.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng tham gia chạy bộ hưởng ứng phong trào phòng, chống ma túy

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh tiếp tục lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, không ma túy.