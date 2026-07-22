Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng mở "đường băng" đón dòng vốn công nghiệp Định hướng phát triển 47 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.300 ha cùng một khu kinh tế ven biển quy mô khoảng 75.000 ha đang tạo "đường băng" để Lâm Đồng thu hút dòng vốn đầu tư, đưa công nghiệp bứt phá trong giai đoạn mới.

Hình hài các khu công nghiệp đang được hình thành, tạo đà cho công nghiệp phát triển

Mở quỹ đất lớn - đón dòng vốn mới

Theo phương án phát triển các khu công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các khu công nghiệp của Lâm Đồng dự kiến được bố trí tại những địa bàn có lợi thế về quỹ đất, giao thông và khả năng kết nối vùng như: Trà Tân, Suối Kiết, Tân Minh, Hàm Thuận Nam, Sơn Mỹ, Vĩnh Hảo… Qua đó, từng bước hình thành chuỗi khu công nghiệp liên kết với các trung tâm sản xuất, logistics và thị trường tiêu thụ lớn.



Các khu công nghiệp phía Đông Lâm Đồng ngày càng phát triển

Đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có 14 khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích 3.951 ha. Trong đó, 11 khu công nghiệp đang hoạt động, tổng diện tích hơn 2.012 ha và tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 3.980 tỷ đồng.

Nhiều khu công nghiệp có quy mô lớn đang được tập trung đầu tư như: Sơn Mỹ 1 rộng 1.070 ha, Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1 rộng 468 ha, Hàm Kiệm II rộng 402 ha và Tân Đức rộng 300 ha. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các khu công nghiệp này được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026.

Không chỉ mở rộng quỹ đất công nghiệp, Lâm Đồng đang hướng tới xây dựng các khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đủ khả năng tiếp nhận những dự án sản xuất quy mô lớn, công nghệ hiện đại và có giá trị gia tăng cao.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh khai thác hiệu quả lợi thế về khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp, kinh tế biển cũng như hệ thống giao thông liên vùng.



Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Lâm Đồng không ngừng được nâng cao

Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút thêm 11 dự án, gồm một dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 10 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 526 tỷ đồng và 200.000 USD.



Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp có 249 dự án còn hiệu lực, gồm: 58 dự án đầu tư nước ngoài và 191 dự án trong nước. Tổng vốn đăng ký đạt khoảng 55.000 tỷ đồng và 515 triệu USD; diện tích đất đã cho thuê hơn 736 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 55,72%.

Hiện có 175 doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 20.400 lao động. Doanh thu của các doanh nghiệp trong năm 2026 dự kiến đạt hơn 31.478 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu khoảng 652 triệu USD và đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 1.320 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy khu vực công nghiệp đang từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Nâng tỷ lệ lấp đầy bằng dự án chất lượng

Một trong những dự án được Lâm Đồng đặc biệt quan tâm là Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Dự án có diện tích 1.074 ha, gắn với tổ hợp kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG Sơn Mỹ và các dự án năng lượng quy mô lớn.

Khi được triển khai đồng bộ, khu vực này được kỳ vọng hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng, cảng biển và dịch vụ logistics quan trọng ở phía Nam tỉnh.

Một góc Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 nhìn từ trên cao

Theo ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng, cùng với hệ thống khu công nghiệp, Lâm Đồng đang nghiên cứu hình thành Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô khoảng 75.000 ha, gồm: khoảng 67.000 ha đất liền và 8.000 ha mặt biển. Không gian này được định hướng phát triển tổng hợp các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ, cảng biển, logistics, du lịch và năng lượng.

Trong khu kinh tế dự kiến bố trí 12 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 8.560 ha và 11 cụm công nghiệp rộng khoảng 481 ha. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm từ 3 - 5 khu công nghiệp quy mô lớn, tạo dư địa tiếp nhận các dự án động lực và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực ven biển.



Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

“ Công tác xúc tiến đầu tư cần được đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm và lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo đảm yêu cầu về môi trường. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Hiện thực hóa quy hoạch 47 khu công nghiệp, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà ở công nhân và các thiết chế xã hội.

Cùng với đó, quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm người dân tại khu vực dự án có điều kiện ổn định cuộc sống và được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Với không gian phát triển được mở rộng, hệ thống khu công nghiệp trong tương lai sẽ là một trong những nền tảng quan trọng để Lâm Đồng thu hút các dòng vốn mới, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng xuất khẩu và tạo thêm nguồn thu ngân sách bền vững.