Du lịch Lâm Đồng mở rộng hợp tác xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Trong 2 ngày (28 - 29/7), tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã có các buổi làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm trao đổi, định hướng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương trong thời gian tới.

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài

Tại buổi làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu đề xuất Cục hỗ trợ định hướng tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển các đường bay đến Lâm Đồng tại Hà Nội. Hoạt động dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026, nhân dịp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tạo điều kiện để địa phương tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài; kết nối quảng bá trên các nền tảng số và kênh thông tin điện tử của Cục; đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Tỉnh cũng đề xuất tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam tại Lâm Đồng, hỗ trợ các đoàn khảo sát sản phẩm, tăng cường liên kết, hợp tác và phát triển du lịch.

Lâm Đồng đề xuất tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam tại Lâm Đồng vào năm 2027

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chia sẻ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Đối với hội nghị xúc tiến du lịch gắn với việc khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các ý kiến cho rằng cần tập trung triển khai các chương trình kích cầu hàng không, xây dựng các gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp và du khách. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp giữa Lâm Đồng và Hà Nội; giới thiệu các sản phẩm, điểm đến mới, đặc sắc của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đề nghị địa phương tiếp tục đầu tư để du lịch trở thành động lực của mô hình tăng trưởng mới; ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm phát triển du lịch chất lượng cao; đồng thời xây dựng các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả kinh tế.

“ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lâm Đồng trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng làm việc tại Hà Nội

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đề xuất với hiệp hội về việc phối hợp tổ chức “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM” tại tỉnh Lâm Đồng vào năm 2027 hoặc các năm tiếp theo phù hợp với điều kiện chung.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam tạo điều kiện cho Lâm Đồng tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc tế do hiệp hội chủ trì, tổ chức. Đồng thời, định hướng phối hợp lâu dài trong các lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch Lâm Đồng.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho “Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển các đường bay đến Lâm Đồng tại Hà Nội”, trung tâm đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam hỗ trợ mời doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ) tham dự.

Bên cạnh đó, mời doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tham gia đoàn Famtrip, KOLs, TikTokers, Travel Bloggers để khảo sát sản phẩm, kết nối và hợp tác phát triển du lịch tại Lâm Đồng trong dịp sân bay quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, dự kiến từ ngày 19 - 22/8.

Các đơn vị sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ du lịch Lâm Đồng trong công tác xúc tiến, quảng bá trong nước và quốc tế

Với những đề xuất trên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cơ bản thống nhất sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ du lịch Lâm Đồng trong công tác xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện du lịch quy mô quốc gia, quốc tế tại Lâm Đồng; định hướng chuyển đổi số trong du lịch; trước mắt là một số hoạt động do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì tổ chức trong thời gian đến.