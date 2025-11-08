Một cháu gái 13 tuổi (thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) bị một nhóm thiếu niên đánh hội đồng.

Trước đó, tối 10/8, Công an phường Phan Thiết đã tiếp nhận tin báo của gia đình cháu N.T.N.H. (13 tuổi, thường trú phường Phan Thiết) về việc cháu bị một nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích vào ngày 8/8.

Theo thông tin tiếp nhận, cháu H. đã nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N. đang học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường Phú Thuỷ) đến khu vực đất trống tại hẻm đường Lâm Hồng Long (phường Phan Thiết) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm bạn với nhau.

Clip ghi lại cảnh cháu N.T.N.H. bị đánh hội đồng.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H. bị N. cùng với nhóm bạn 4 người chưa rõ lai lịch bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người. Ngoài ra, có 6 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đứng xem cổ vũ.

Trong lúc nhóm đối tượng này đánh H., có người hô hoán “công an đến” nên cả nhóm bỏ chạy. Riêng H. thì về nhà báo với gia đình là bị tai nạn giao thông, nên gia đình đưa lên bệnh viện để khám, chữa bệnh.

Đến ngày 10/8, gia đình cháu H. phát hiện thấy trên mạng xã hội Facebook có lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên đến công an phường trình báo vụ việc.

Hiện công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình cháu H. thu thập các tài liệu có liên quan. Đồng thời, công an tổ chức lực lượng truy xét, truy tìm số đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.