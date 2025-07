Thời sự Lâm Đồng: Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại tại nhiều khu vực Trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh xảy ra tại nhiều xã, phường phía Nam tỉnh Lâm Đồng khiến hàng loạt cây xanh, trụ điện bị ngã đổ; nhiều diện tích sầu riêng bị rụng trái hàng loạt và làm một số nhà dân bị tốc mái, ngập lụt…

Các lực lượng hỗ trợ một hộ dân trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc lợp lại mái nhà bị tốc

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/7, trên địa bàn các xã, phường phía Nam của tỉnh Lâm Đồng như Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, xã Bảo Lâm 1, xã Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 4 có mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ.

Lực lượng dân quân, công an Phường 2 Bảo Lộc tích cực giải phóng hiện trường cây xanh bị ngã đổ trên đường Lý Thái Tổ

Mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đổ tại nhiều tuyến đường làm ách tắc giao thông, làm đứt đường dây điện gây mất điện cục bộ.

Vườn sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc bị gió làm rụng trái hàng loạt gây thiệt hại nặng

Tại nhiều địa phương, mưa lớn, gió giật mạnh còn làm tốc mái một số nhà, nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà gây ngập nặng. Cùng với đó, nhiều diện tích cây sầu riêng của người dân bị gió làm rụng trái hàng loạt gây thiệt hại nặng.

Đến thời điểm 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại các xã, phường bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, gió giật mạnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các lực lượng giải phóng hiện trường cây xanh ngã đổ trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc

Sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, dân quân, thanh niên, trật tự đô thị, công trình đô thị, điện lực, an ninh thôn, tổ dân phố… tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời, cưa cây giải phóng hiện trường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Cùng với việc tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương đang thống kê thiệt hại để xem xét, hỗ trợ cho người dân.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng ghi nhận hình ảnh thiệt hại do mưa bão gây ra tại một số địa phương.

Nhiều trụ điện trên đường Lê Phụng Hiểu (Phường 3 Bảo Lộc) bị gãy đổ gây mất điện cục bộ

Nhà của người dân trên địa bàn Phường 3 Bảo Lộc bị ngập do mưa lớn

Lực lượng dân quân Phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị ngập di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn

Dân quân phường B'Lao giải phóng hiện trường cây xanh bị ngã đổ

Cây xanh ngã đổ làm đứt dây điện trên địa bàn Phường 3 Bảo Lộc

Lực lượng dân quân xã Bảo Lâm 1 giải phóng hiện trường cây xanh bị ngã đổ khu vực trung tâm xã

Một cây xanh cổ thụ cao hàng chục mét đổ chắn ngang đường trên địa bàn xã Bảo Lâm 4

Các lực lượng xã Bảo Lâm 2 hỗ trợ người dân giải phóng hiện trường cây trồng bị ngã đổ

Cây xanh bị ngã đổ chắn ngang đường Hà Giang (Phường 1 Bảo Lộc)

Các lực lượng giải phóng hiện trường cây xanh ngã đổ trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc

Có ít nhất 4 trụ đèn chiếu sáng trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 bị gió quật ngã

Cây xanh bị gió quật ngã trên địa bàn xã Bảo Lâm 3