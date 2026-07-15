Kinh tế Lâm Đồng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân Nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, thân thiện, hấp dẫn, năng động và thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân (BPI) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026 - 2027.

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Theo đó, mục đích của kế hoạch là tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, BPI của tỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp để hoàn thiện, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thân thiện, hấp dẫn. Qua đó, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Phấn đấu chỉ số PCI nằm từ nhóm khá đến nhóm tốt của cả nước, chỉ số BPI nằm từ nhóm trung bình trở lên trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chung và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI.

Trong đó, đề ra nhiều giải pháp rất cụ thể cùng các cơ quan chủ trì và phối hợp để nâng cao các chỉ số hợp thành chỉ số PCI như: chỉ số gia nhập thị trường; chỉ số tiếp cận nguồn lực; chỉ số tính minh bạch; chỉ số chi phí tuân thủ; chỉ số chi phí không chính thức; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ số thiết chế pháp lý; chỉ số chính quyền kiến tạo. Ngoài ra, còn tập trung giữ vững 2 chỉ số đang đứng đầu cả nước (Cạnh tranh bình đẳng và Chính quyền kiến tạo), tiếp tục giữ vững và cải thiện tốt hơn đối với 3 chỉ số tích cực, nâng cao 2 chỉ số trung bình và tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực đối với 2 chỉ số thấp là Tính minh bạch và Gia nhập thị trường.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thân thiện, hấp dẫn

Đối với nhiệm vụ nâng cao chỉ số BPI, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao chỉ số Phát triển khu vực tư nhân, phấn đấu đạt mức khá toàn quốc. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nâng cao chỉ số Đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mức trung bình toàn quốc.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh) để xem xét, điều chỉnh phù hợp.