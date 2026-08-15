Kinh tế Lâm Đồng nâng cao năng lực đội ngũ, thúc đẩy ứng dụng BIM trong quản lý đầu tư xây dựng Hơn 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chuyên môn đến từ các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng BIM trong công tác thẩm định, giám sát, quản lý chất lượng công trình.

Các học viên tham gia lớp học tại Đà Lạt

Từ ngày 5/8 - 12/8/2026, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Innovata và Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng BIM trong xây dựng - Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST BIM) tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu với chủ đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ BIM chuyên sâu trong công tác thẩm định, giám sát, quản lý chất lượng công trình” tại Đà Lạt và Phan Thiết.

Các học viên tham gia lớp học tại Phan Thiết

Chương trình thu hút hơn 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chuyên môn đến từ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó có các cán bộ phụ trách thẩm định của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Xây dựng

Việc tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về BIM cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực tiếp cận và triển khai các phương thức quản lý dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng khu vực Đà Lạt

Thay vì chỉ tiếp cận BIM dưới góc độ công cụ mô hình hóa, chương trình tập trung vào khả năng ứng dụng BIM trong quản lý dự án, quản lý thông tin, phối hợp giữa các bên, kiểm soát hồ sơ và hỗ trợ quá trình đấu thầu, dự thầu.

Qua đó, cán bộ tham gia chương trình có thêm kiến thức và kỹ năng để từng bước áp dụng BIM vào công việc thực tế, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng phát biểu khai mạc tại khu vực Phan Thiết

BIM trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng

Phát biểu tại chương trình, Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc áp dụng BIM không còn đơn thuần là một giải pháp khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quản lý đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về BIM cho đội ngũ cán bộ không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn góp phần hình thành năng lực quản lý mới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của ngành Xây dựng.

Các đơn vị phối hợp tiếp tục hỗ trợ học viên trong quá trình áp dụng kiến thức vào thực tế

Từ góc độ quản lý nhà nước, việc hiểu và làm chủ các quy trình, dữ liệu và phương thức phối hợp trên nền tảng BIM sẽ giúp cán bộ từng bước nâng cao khả năng kiểm soát thông tin dự án, hỗ trợ công tác thẩm định, giám sát và quản lý chất lượng công trình.

Tập trung vào kỹ năng thực hành và quản lý dữ liệu

Với định hướng gắn đào tạo với thực tiễn, chương trình do Sở Xây dựng phối hợp với Innovata và IBST BIM triển khai tập trung vào các nội dung mà cán bộ có thể trực tiếp áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những nội dung trọng tâm là quản lý dữ liệu trên Môi trường dữ liệu chung (Common Data Environment - CDE). Học viên được hướng dẫn cách tổ chức, lưu trữ và quản lý tập trung tài liệu, dữ liệu và mô hình BIM, đồng thời thực hành kiểm soát phiên bản thông tin.

Ông Nguyễn Minh Duy, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng trình bày tại buổi tập huấn

Chương trình cũng hướng dẫn quy trình phối hợp trên CDE, bao gồm chia sẻ, kiểm tra, trao đổi và phê duyệt thông tin giữa các bên tham gia dự án. Qua thực hành, học viên có điều kiện nhận diện rõ hơn vai trò của dữ liệu và quy trình phối hợp trong việc hạn chế sai lệch thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Đây cũng là điểm khác biệt của chương trình khi BIM được tiếp cận không chỉ ở khía cạnh mô hình 3D mà gắn với quy trình quản lý thông tin và hoạt động quản lý dự án, đầu tư xây dựng.

Hướng tới hình thành năng lực BIM trong thực tiễn quản lý

Sau chương trình đào tạo, các đơn vị phối hợp tiếp tục hỗ trợ học viên trong quá trình áp dụng kiến thức vào thực tế. Innovata triển khai hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, giải đáp các vấn đề phát sinh khi cán bộ đưa BIM vào công việc tại đơn vị.

Các học viên đáp ứng yêu cầu của chương trình được cấp giấy chứng nhận theo quy định

Về lâu dài, việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về BIM không chỉ hướng tới việc trang bị thêm một kỹ năng công nghệ cho cán bộ, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành năng lực quản lý dự án dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa phương thức phối hợp và nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.