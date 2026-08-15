Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng nâng chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới Sáng 15/8, tại phường Phan Thiết, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Dự hội nghị có Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng các đại biểu dự hội nghị

Năm học qua, ngành Giáo dục Lâm Đồng tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số và từng bước đưa AI vào hoạt động giáo dục.

Chủ trì hội nghị

Toàn tỉnh có 1.591 cơ sở giáo dục, 25.799 lớp với hơn 860.000 học sinh, học viên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi dấu với 104 giải học sinh giỏi quốc gia. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tiếp tục được mở rộng; chuyển đổi số có bước tiến rõ nét; toàn tỉnh có 993/1.431 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 66,39%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,56%, trong đó học sinh lớp 12 hệ THPT đạt 99,18%.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Đặc biệt, ngành GD&ĐT đã tập trung nguồn lực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 124 xã, phường, đặc khu tập trung rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, nổi bật là giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục, tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ...

Đại diện các đơn vị cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đội ngũ sau sắp xếp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại một số địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành đã đạt được trong năm học qua.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW; đổi mới quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tổ chức sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập thận trọng, khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Chăm lo xây dựng đội ngũ, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất, công bằng và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chất lượng giáo dục phải thể hiện ở sự tiến bộ, phẩm chất, năng lực và khả năng thích ứng của học sinh. Vì vậy, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hoá, thể chất… Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học phù hợp với điều kiện thực tế. Bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và địa bàn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện bảo đảm dạy học. Qua đó, xác định giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm bố trí nguồn lực và cùng chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

“ Sở GD&ĐT cụ thể hóa nhiệm vụ năm học theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”, chủ động tháo gỡ khó khăn và kịp thời tham mưu những vấn đề vượt thẩm quyền. Tinh thần chung là không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm, phải chủ động tìm giải pháp và quyết tâm thực hiện đến cùng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên nhấn mạnh, năm học 2026 - 2027, toàn ngành tập trung thực hiện chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, lấy người học làm trung tâm, lấy sự tiến bộ của học sinh và chất lượng giáo dục thực chất làm thước đo. Ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm những thủ tục, công việc chưa thiết thực để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh.

Các cá nhân được tặng Huân chương Lao động

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể



Dịp này, 83 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 29 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 25 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho nhiều tập thể và các cá nhân

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho nhiều tập thể và các cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.