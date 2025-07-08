Tin mới

    Lâm Đồng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về hành vi lấn chiếm công trình thủy lợi

    THANH HẢI| 07/08/2025 11:04

    Ngày 6/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi giao các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

    Ngày 4/8, Báo Nhân Dân có bài viết: “Ngăn chặn tình trạng lấn chiếm kênh thoát lũ” phản ánh nhiều kênh thoát lũ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị lấn chiếm, làm hẹp dòng chảy gây ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ.

    ndo_br_img-0297-9716.jpg
    Người dân sinh sống trên hồ Sông Lũy.

    Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Kiệm, Hàm Thuận, Vĩnh Hảo, Phan Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ việc lấn chiếm kênh thoát lũ để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/8.

    ndo_br_img-0322-9773.jpg
    Suối thoát lũ hạ du hồ chứa nước Tân Lập đi qua địa bàn xã Hàm Thuận Nam bị lấn chiếm hết 1/2 dòng chảy.
    ndo_br_img-0243-4922.jpg
    Dòng chảy thoát lũ hạ du hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc) bị khu dịch vụ ăn uống lấn chiếm để bàn ghế xuống nước.

    Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

    Ngoài ra, trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng không xử lý dứt điểm, gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí phản ánh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

