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    Lâm Đồng: Nhiều địa phương ảnh hưởng thời tiết mưa, dông, lốc

    Kiều Hằng 07/08/2026 21:25

    Ngày 7/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã thông tin tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra cùng ngày trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

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    Tốc mái nhà dân ở Hàm Thuận Bắc do mưa, lốc xoáy ngày 7/8

    Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa đo được tại một số địa phương như Nhân Cơ 33 mm, Hàm Thuận 30 mm, Đắk Song 28 mm, phường 3 Bảo Lộc 22 mm, Di Linh 16 mm, Hàm Thuận Bắc 6 mm,...

    Hậu quả, mưa lớn, gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy ngày 7/8 khiến 4 căn nhà của người dân xã Hàm Thuận Bắc bị tốc mái. Thiên tai cũng gây gãy đổ cây xanh, cản trở giao thông qua lại tại xã Hàm Thuận Bắc và xã Quảng Sơn.

    Chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đã và đang huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời người, tài sản, khắc phục sửa chữa nhà bị hư hỏng, tốc mái và dọn dẹp cây ngã đổ trên tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại và chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

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    Người dân Hàm Thuận Bắc khắc phục hậu quả sau tốc mái

    Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến trưa ngày 9/8, khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50 mm-100 mm, có nơi trên 110 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu; ngoài các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng dông lốc sét, mưa đá kèm theo gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

    Trong đó, cảnh báo khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông ở nhiều khu vực, xã, phường như Đam Rông 4; Quảng Sơn; Bắc Gia Nghĩa; Thuận Hạnh; Đức An; Quảng Hòa; Sông Lũy; Hồng Sơn; Hòa Thắng; Mũi Né; Phan Rí Cửa; Bắc Bình; Hải Ninh; Phan Sơn; Tà Hine; Tân Hội; Lạc Dương…Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp, gây ra tình trạng sạt, trượt ở những khu vực có nền đất yếu, những khu vực ven sông suối.

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    Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới lúc 20 giờ ngày 7/8 (ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).

    Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã thông tin xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Lúc 19 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ 5-10 km/h.

    Kiều Hằng Kiều Hằng

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        Lâm Đồng: Nhiều địa phương ảnh hưởng thời tiết mưa, dông, lốc
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