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    An ninh trật tự

    Lâm Đồng phân cấp thẩm quyền quản lý con dấu về Công an cấp xã

    Thụy Trang - Lê Tiến 27/07/2026 19:52

    Lâm Đồng triển khai phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý con dấu về Công an cấp xã, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ ngay từ cơ sở.

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    Trung tá Nguyễn Hùng Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội quán triệt tinh thần tại lớp tập huấn

    Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn công tác đăng ký, quản lý con dấu cho cán bộ của 124 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai chủ trương phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý con dấu về Công an cấp xã.

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    Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn cán bộ công an cấp xã

    Tại lớp tập huấn, cán bộ Công an cấp xã được phổ biến các quy định mới của pháp luật về đăng ký, quản lý con dấu; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng phần mềm nghiệp vụ và thực hành trực tiếp trên hệ thống. Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thực tiễn, giúp cán bộ nắm vững quy trình, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngay sau khi được giao nhiệm vụ.

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    Quang cảnh lớp tập huấn

    Theo quy định, Công an cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp con dấu đối với các tổ chức do UBND cấp xã thành lập như trường học, trạm y tế, quỹ từ thiện, Hội chữ thập đỏ... Các tổ chức thuộc hệ thống ngành dọc tiếp tục do cơ quan cấp trên quản lý theo quy định.

    Việc phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý con dấu cho Công an cấp xã là bước triển khai chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

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      An ninh trật tự
      Lâm Đồng phân cấp thẩm quyền quản lý con dấu về Công an cấp xã
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