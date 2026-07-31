Thời sự Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành 3 trường nội trú ở Đắk Wil, Tuy Đức, Thuận Hạnh trước 15/6/2027 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị đơn vị thi công trường nội trú các xã biên giới Đắk Wil, Tuy Đức và Thuận Hạnh lên kế hoạch cụ thể, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các trường nội trú liên cấp tại 3 xã biên giới Thuận Hạnh, Tuy Đức và Đắk Wil

Chiều 31/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil (xã Đắk Wil), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận Hạnh (xã Thuận Hạnh) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức (xã Tuy Đức).

Đại diện nhà thầu thi công báo cáo tiến độ xây dựng trường nội trú xã Thuận Hạnh

Theo Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng số 3 (Chủ đầu tư), 3 công trình được khởi công từ ngày 19/3/2026. Đến nay, các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Sau khi có mặt bằng, nhà thầu đã tiến hành xây dựng lán trại, tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị. Trong đó, công trình tại xã Thuận Hạnh đã triển khai thi công móng ở một số hạng mục; 2 công trình còn lại sẽ triển khai thi công từ đầu tháng 8/2026.

Tổng Công ty 319 cho biết sẽ huy động 50 nhân công từ phía Bắc tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú xã biên giới Quảng Trực

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư cho biết, các công trình đều không vướng hồ sơ, thủ tục pháp lý. Để bảo đảm tiến độ như cam kết, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thành lập ban chỉ huy công trình; xây dựng biện pháp thi công khoa học, hợp lý...

“Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị phải huy động tối đa nhân, vật lực, hoàn thành các dãy nhà học trong tháng 12/2026. Rút kinh nghiệm từ 2 công trình đang triển khai, nếu đơn vị nào không bảo đảm tiến độ theo từng giai đoạn, chủ đầu tư sẽ cắt hợp đồng, thay thế bằng đơn vị khác”, lãnh đạo Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng số 3 nhấn mạnh.

Liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư, đại diện Tổng Công ty 319 cho biết, đơn vị đã huy động 50 nhân công từ khu vực phía Bắc đến tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực. Dự kiến, từ ngày 1/8, lực lượng này sẽ bắt tay vào công việc, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh đánh giá tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các nhà thầu thi công. Một số dự án có khối lượng đạt, vượt kế hoạch cho thấy những tín hiệu tích cực, tạo động lực để công trình về đích đúng kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ công trình và tỷ lệ giải ngân vốn, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tình huống, các đơn vị tập trung giải quyết ngay. Trường hợp vượt thẩm quyền, chủ đầu tư phải báo cáo sớm để UBND tỉnh giải quyết.