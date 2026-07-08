Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành Trường THPT Chuyên Bảo Lộc trước năm học mới Sáng 7/8, kiểm tra tiến độ dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành công trình trước năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trước năm học mới

Theo báo cáo, công trình hiện đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp và đang được tăng tốc để hoàn thành trước ngày 15/8, phục vụ năm học mới.

Hiện khối nhà nội trú chỉ còn các hạng mục hoàn thiện cuối cùng; nhà ăn, bếp và hạ tầng kỹ thuật cũng đang được gấp rút thi công. Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, huy động tối đa máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ sau những ngày mưa.

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đang được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập hiện đại, góp phần đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lâm Đồng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường chuyên, đồng thời bổ sung khu nội trú, nhà ăn và các hạng mục đồng bộ, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, nhất là học sinh ở vùng xa.

Để đưa công trình vào sử dụng sớm hơn gần 2 tháng so với thời hạn hợp đồng, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca cả ban đêm nhằm bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Các phương tiện cơ giới được huy động tối đa, tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ

Ông Nguyễn Văn Đoan, Chỉ huy trưởng công trình báo cáo, theo hợp đồng, công trình hoàn thành vào cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên, để học sinh có nơi ở và học tập trước năm học mới, đơn vị đã duy trì thi công liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình trước ngày 15/8 theo cam kết.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận những chuyển biến tích cực khi khối lượng thi công tăng từ khoảng 70 - 90% chỉ sau 2 tháng.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và nhà trường trong việc bám sát công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giữ đúng cam kết tiến độ.

“ Đơn vị thi công không chỉ thực hiện đúng cam kết với lãnh đạo tỉnh mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với học sinh. Dù thời tiết không thuận lợi, đơn vị vẫn chủ động tăng cường nhân lực, tổ chức thi công cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ. Đó là tinh thần trách nhiệm rất đáng ghi nhận. Đồng chí Nguyễn Minh , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư; tăng ca đối với các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình chậm nhất vào ngày 15/8.

Đồng thời, khẩn trương lắp đặt thiết bị đồng bộ để nhà trường sẵn sàng tiếp nhận, đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/9.

Chủ đầu tư, nhà trường và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị chính quyền địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ trồng cây xanh, hoa, chỉnh trang cảnh quan để đến cuối tháng 8, khuôn viên nhà trường đạt tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp", sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, đầu tư đồng bộ cho Trường THPT Chuyên Bảo Lộc không chỉ hoàn thành một công trình xây dựng, mà còn là đầu tư cho tương lai, tạo môi trường học tập tốt hơn để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lâm Đồng.