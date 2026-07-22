Dòng chảy thông tin Lâm Đồng phấn đấu tiêm phòng dại đàn chó, mèo đạt 70% trước 31/8 UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật, phấn đấu hoàn thành tiêm phòng dại cho ít nhất 70% tổng đàn chó, mèo trước ngày 31/8/2026.

Tiêm vắc xin phòng dại trên động vật nuôi (Ảnh tư liệu)

Theo UBND tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 142 ổ dịch dại tại 115 xã, phường thuộc 21 tỉnh, thành phố; hiện vẫn còn 7 tỉnh có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Tại Lâm Đồng đã xảy ra 3 ổ dịch dại ở động vật tại 3 địa phương.

Dù các ổ dịch đã được phát hiện, xử lý và khống chế kịp thời, nguy cơ phát sinh dịch vẫn ở mức cao do tỷ lệ tiêm phòng còn thấp. Công tác quản lý đàn chó, mèo tại một số địa phương chưa chặt chẽ.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống bệnh dại. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh; chỉ đạo tổ chức tiêm phòng, bảo đảm đủ vắc xin, vật tư phòng dịch; kiểm tra việc quản lý đàn chó, mèo và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh.

Sở Y tế có trách nhiệm bảo đảm đủ vắc xin, huyết thanh kháng dại và thuốc điều trị; tổ chức tiếp nhận, tư vấn, điều trị dự phòng cho người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn; phối hợp điều tra, xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh dại trên người.

Đối với UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng đạt tối thiểu 70% tổng đàn trước ngày 31/8/2026; đồng thời tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng.

Các địa phương lập danh sách, quản lý toàn bộ đàn chó, mèo; yêu cầu chủ nuôi thực hiện kê khai, nuôi nhốt, xích giữ, đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan do chủ quan, buông lỏng quản lý hoặc không hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng, quản lý đàn chó, mèo theo quy định.