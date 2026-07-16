Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng phân loại hơn 1,7 triệu thửa đất phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Chiều 16/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường và Đặc khu Phú Quý.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 8/7/2026, toàn tỉnh đã phân loại 1.700.498 thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS. Trong đó, 543.660 thửa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" (Nhóm 1), tăng 125.410 thửa so với kế hoạch ban đầu; 1.156.838 thửa thuộc Nhóm 2 cần tiếp tục làm sạch, giảm 961.194 thửa so với số liệu theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến bộ thực hiện chương trình

Đến ngày 23/6/2026, tỉnh đã đồng bộ 1.970.254 thửa đất từ cơ sở dữ liệu địa phương lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS), trong đó, 1.120.987 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác đối soát, xác minh dữ liệu dân cư phục vụ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đạt 27.987/223.575 trường hợp, tương đương 12,5%; hiện vẫn còn 51/124 xã, phường chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính, đến nay, đã có 6 xã, phường được bàn giao sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; 15 xã, phường đã đưa dữ liệu lên phần mềm VNPT-iLIS để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu.

Tại khu vực Bình Thuận (cũ), dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 33 xã đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Đối với 10 xã thuộc khu vực Lâm Đồng (cũ) chưa triển khai trước đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Hệ thống VNPT-iLIS hiện đã kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống thuế và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; đồng thời được nâng cấp các chức năng phục vụ chỉnh lý biến động, giám sát, đối soát dữ liệu. Các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình chuyển đổi dữ liệu từ VBDLIS sang VNPT-iLIS cơ bản đã được khắc phục.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đối soát dữ liệu dân cư, triển khai các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong đổi mới phương thức quản trị, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương và Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành trong năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện; đồng thời lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026.

“ Trong tháng 7/2026, các địa phương tập trung rà soát, chuẩn hóa, đối soát, xác thực và làm sạch toàn bộ dữ liệu đã có hồ sơ địa chính nhưng chưa đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"; dữ liệu đạt chuẩn đến đâu phải cập nhật, đồng bộ và đưa ngay vào khai thác, sử dụng đến đó. Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

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Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời, các ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực triển khai các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất chưa có dữ liệu; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, thi công và giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đến ngày 31/10/2026, cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính, kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu; thực hiện đồng bộ, vận hành và cập nhật thường xuyên các biến động đất đai, bảo đảm cơ sở dữ liệu đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.