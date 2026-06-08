Chính trị Lâm Đồng phát động cuộc thi “Sáng kiến chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận” Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận” năm 2026.

Cán bộ, giáo viên tích cực ứng dụng chuyển đổi số

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò của chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận. Đồng thời, tạo diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi theo nhóm, với tối đa 5 thành viên.

Các sản phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm nội dung: ứng dụng công nghệ số phục vụ Phong trào “Bình dân học vụ số”; giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, dân vận trên môi trường số; xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả các kênh truyền thông số; sáng kiến nâng cao kỹ năng số, phát huy vai trò của Nhân dân trong chuyển đổi số, đặc biệt, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ số an toàn, hiệu quả.

Ban Tổ chức kỳ vọng những ý tưởng, mô hình tham gia không chỉ mang tính sáng tạo mà còn có khả năng triển khai trong thực tiễn. Từ đó, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường tương tác với người dân, lan tỏa thông tin chính thống và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

“ Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/7 đến hết ngày 31/8/2026; tổ chức chấm thi từ ngày 1- 20/9/2026 và tổng kết, trao giải vào tháng 10/2026.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng như sau: giải Nhất tập thể 3 triệu đồng; đối với cá nhân, mỗi bảng nội dung có 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 2 triệu đồng/giải, 3 giải Ba trị giá 1 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải, kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.