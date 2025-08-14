Chính trị Lâm Đồng phát động Phong trào Bình dân học vụ số trong toàn tỉnh Ngày 14/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Phong trào Bình dân học vụ số. Lễ phát động diễn ra trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh và trực tuyến đến 124 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh Lễ phát động tại đầu cầu hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu hội trường UBND tỉnh.

Tham dự lễ còn có các đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đại diện cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đoàn viên thanh niên và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu tham dự lễ phát động

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc phổ cập kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người dân tiếp cận, khai thác và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của khoa học, công nghệ vào đời sống.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Phong trào Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân “diệt giặc dốt”, coi việc học là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân đất Việt.

Hôm nay, chúng ta nối tiếp tinh thần ấy với sứ mệnh mới: “xóa mù công nghệ”, “xóa mù kỹ năng số”, “xóa mù thông tin”, đưa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức ở chính quyền cấp cơ sở đến các hộ nông dân, ngư dân, tiểu thương, người lao động, doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, kêu gọi cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, quán triệt, tìm hiểu và vào cuộc đồng bộ, chủ động và quyết liệt đối với Phong trào Bình dân học vụ số.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực; rà soát lại chương trình đào tạo, tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng đối tượng: từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân, doanh nghiệp; nhất là phổ cập đến toàn thể Nhân dân, không phân biệt tuổi tác và thành phần xã hội.

Đồng chí Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ phát động

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội phải là những người đi đầu, gương mẫu trong việc tự nghiên cứu, học hỏi và hướng đến chủ động hỗ trợ người dân, người thân trong gia đình tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số.

Đại diện Viettel Lâm Đồng phát biểu tại Lễ phát động

Các trường học, trung tâm giáo dục cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa cần trở thành "trạm phát sóng tri thức số", mở cửa cho mọi người đến học tập, trải nghiệm, lan tỏa tri thức số đến từng bản làng, thôn, xóm.

Đại diện Viễn thông Lâm Đồng phát biểu tại Lễ phát động

Các Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cùng chung tay: hỗ trợ thiết bị, chia sẻ giải pháp, đồng hành với chính quyền để "không ai bị bỏ lại phía sau"…

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Tại lễ phát động, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp đã chia sẻ kết quả chuyển đổi số trên địa bàn, giới thiệu nhiều giải pháp, nền tảng và công nghệ mới phục vụ hoạt động chính quyền 2 cấp. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy kinh tế số, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ hiệu quả.

Lễ phát động diễn ra trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh và trực tuyến đến 124 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh

Thời gian tới, các sở, ngành và doanh nghiệp sẽ phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn trực tiếp để mọi người dân có cơ hội tiếp cận, thực hành kỹ năng số hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khởi động phát động chương trình

Với thông điệp “Tri thức số là chìa khóa của tương lai, là nền tảng của một Lâm Đồng phát triển”, Phong trào Bình dân học vụ số sẽ được triển khai rộng khắp tại 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh, hướng tới hình thành thói quen học tập, cập nhật công nghệ thường xuyên trong cộng đồng.