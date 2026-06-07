Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân từ cơ sở Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng (BCĐ) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành nêu nhiều kết quả tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo BCĐ, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thông qua công khai, minh bạch, đối thoại và giám sát.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Vũ Tuấn Anh đề nghị kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị của công dân

Cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ đều đạt mức cao. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 7/34, còn chỉ số hài lòng của người dân đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Việc thực hiện dân chủ được thể hiện rõ qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%. Các địa phương tổ chức hơn 3.100 đợt tuyên truyền và hơn 1.000 hội nghị thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý và giám sát hoạt động của chính quyền.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Đỗ Văn Chung đề xuất quan tâm giải quyết các kiến nghị kéo dài, phức tạp ngay từ cơ sở

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. MTTQ các cấp tổ chức hàng trăm cuộc giám sát, phản biện. Hơn 95% kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và gần 1.720 tổ hòa giải tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Cao Sơn Dũng đề nghị nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp hơn 4.000 lượt công dân và xử lý trên 99% số đơn thư tiếp nhận.

MTTQ các cấp cũng tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận gần 2.000 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm phản ánh việc xuất hiện thêm nhiều vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và áp lực giải quyết

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại. Công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại một số địa phương chưa thường xuyên.

Chất lượng thực hiện quy chế dân chủ chưa đồng đều. Việc đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Hoàng đề nghị tăng cường vai trò của cơ sở trong thực hiện dân chủ

Việc thực hiện dân chủ tại một số doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, nhất là tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc ghi nhận những kết quả các cấp, ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Trưởng BCĐ đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại ngay từ cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm.

Nhấn mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.