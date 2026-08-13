Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng phát huy sức dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Ngày 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký ban hành Kế hoạch số 13335/KH-BCĐ về tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam tuần tra bảo vệ biên giới

Kế hoạch xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia cùng các quy định của pháp luật và văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới.

Lãnh đạo xã Kiến Đức và Đồn Biên phòng Bu Cháp ký kết giao ước kết nghĩa và phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Cùng với công tác tuyên truyền, các địa phương chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, gắn triển khai phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Các địa phương, đơn vị chú trọng nhân rộng mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ an ninh, trật tự thôn, bon, buôn, bản”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ tự quản bến, bãi”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Tủ sách pháp luật”. Huy động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà "Đại đoàn kết", hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đồn Biên phòng Thanh Hải lập biên bản để làm rõ hành vi tàng trữ ma túy của đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn Văn (áo thun xanh đen, ngụ phường Phú Thủy)

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, khai thác tài nguyên trái phép, sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật.

Song song đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự khu vực biên giới, tiếp tục xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.