Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng phát huy vai trò người có uy tín đẩy lùi tệ nạn xã hội Từ hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật đến vận động người dân phòng, chống tệ nạn xã hội, những người có uy tín đang phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với cộng đồng, góp phần xây dựng địa bàn Lâm Đồng an toàn, bình yên từ cơ sở.

Những điển hình từ cơ sở

Ở tuổi ngoài 80, ông Thông Khói, người có uy tín trong đồng bào Chăm ở xã Hàm Thuận, vẫn dành nhiều tâm huyết cho những công việc chung của thôn. Từ hòa giải mâu thuẫn, vận động khuyến học, gìn giữ bản sắc văn hóa đến phát triển kinh tế, ông luôn gần gũi, lắng nghe và vận động bà con bằng những việc làm cụ thể.

Là thành viên tổ hòa giải, ông kiên trì lắng nghe, phân tích để những mâu thuẫn phát sinh được giải quyết từ sớm. Với ông, giữ được tình làng nghĩa xóm cũng là góp phần giữ bình yên cho khu dân cư.

Trong phòng, chống tệ nạn xã hội, ông cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động đồng bào Chăm tham gia các mô hình “Thôn an toàn về an ninh trật tự”, “Thôn tự quản phòng, chống ma túy”. Ông thường xuyên nhắc nhở các gia đình quản lý, giáo dục con em, nâng cao cảnh giác và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Tương tự, tại làng Chăm thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, Sư cả Đoàn Minh Duyên (SN 1946) cũng là một người được cộng đồng tin tưởng. Với vai trò chức sắc tôn giáo, ông tích cực vận động bà con đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, an ninh, trật tự được giữ vững ngay từ cơ sở, cũng một phần nhờ sự đóng góp của Sư cả Đoàn Minh Duyên, thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong

Bằng phong thái gần gũi, mềm mỏng, ông thường xuyên tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định. Những mâu thuẫn trong dòng tộc, va chạm trong xóm làng hay những vấn đề liên quan đời sống tín ngưỡng đều được ông kiên trì phân tích, vận động các bên giải quyết trên tinh thần đoàn kết.

Không chỉ giải quyết vụ việc khi bà con tìm đến, Sư cả còn chủ động cùng các thành viên trong thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình hoặc tập hợp người dân tại Nhà văn hóa thôn để tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật. Ông vận động con cháu, dòng họ và cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Những việc làm bình dị nhưng bền bỉ của ông Thông Khói, Sư cả Đoàn Minh Duyên cho thấy sức mạnh của uy tín trong cộng đồng. Khi lời nói được bảo chứng bằng sự gương mẫu và trách nhiệm, việc vận động Nhân dân trở nên thiết thực, hiệu quả hơn.

Phát huy sức mạnh người có uy tín trong phòng, chống tệ nạn

Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Giai đoạn 2023 - 2027, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 883 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với uy tín của mình, họ đang cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Trong đó, những người có uy tín trong cộng đồng ngày càng phát huy vai trò, trở thành điểm tựa tinh thần và “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Từ thực tiễn cơ sở, Lâm Đồng xác định việc phát huy vai trò người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an xã Bảo Lâm 4 thường xuyên trao đổi với già làng, người có uy tín về tình hình ở địa phương (Ảnh: Hồng Thắm)

Theo đó, tại nhiều địa bàn, vai trò này được gắn với các mô hình tự quản về ANTT, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và nhiệm vụ xây dựng khu dân cư an toàn. Qua đó, mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư từng bước hình thành ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

Điển hình như tại xã Tuy Phong, việc phát huy vai trò của người có uy tín được gắn với mục tiêu xây dựng địa bàn “không ma túy”. Tháng 7 vừa qua, xã Tuy Phong đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và xây dựng xã Tuy Phong “không ma túy” năm 2026, giữ vững trong những năm tiếp theo.

Người có uy tín tại Lâm Đồng đang cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi tệ nạn xã hội

Cùng với lực lượng chức năng; Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín tại xã Tuy Phong tích cực tham gia vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy. Sau 4 tháng triển khai, Công an xã Tuy Phong đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy; tăng cường nắm tình hình, quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tại những khu dân cư có đông đồng bào Chăm, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trực tiếp tuyên truyền, vận động từng gia đình quản lý, giáo dục con em, không để ma túy xâm nhập vào cộng đồng. Đến nay, xã Tuy Phong đã hoàn thành 9/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã “không ma túy” trong năm 2026.

Từ thực tiễn Tuy Phong và các địa bàn trong tỉnh cho thấy, phát huy người có uy tín không chỉ là giải pháp tuyên truyền mà còn là cách xây dựng sức mạnh tự quản từ cộng đồng. Khi tiếng nói của người có uy tín được kết nối với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sẽ có thêm sức mạnh từ cơ sở.

Mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư cùng chung tay phòng ngừa sẽ góp phần tạo “lá chắn” vững chắc, giữ bình yên cho cộng đồng và xây dựng địa bàn Lâm Đồng an toàn, ổn định.