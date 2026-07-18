Kinh tế Lâm Đồng phát triển tài sản trí tuệ, nâng tầm giá trị nông sản Những năm gần đây, trên nền tảng phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Lâm Đồng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, từng bước nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường.

Lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng đã tạo nên chất lượng đặc trưng cho sầu riêng Đạ Huoai, góp phần xây dựng và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường

Khai thác lợi thế, xây dựng thương hiệu

Hiện nay, tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các nhà vườn còn chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây là một trong những kết quả từ chương trình Phát triển tài sản trí tuệ được Lâm Đồng đẩy mạnh nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản của địa phương.

Tại xã Đạ Huoai, các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ và hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp người dân làm chủ quy trình canh tác và duy trì chất lượng sản phẩm. Cùng với việc đăng ký chỉ dẫn địa lý, thương hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, hoàn thành năm 2025, góp phần xác lập vị thế, minh chứng cho hiệu quả của việc phát triển tài sản trí tuệ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Võ Văn Hoanh - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai cho biết: “Việc đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đăng ký chỉ dẫn địa lý vùng trồng sầu riêng giúp nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương”.

Chế biến sâu góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hạt mắc ca Lâm Đồng

Cùng với thương hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai”, Lâm Đồng còn có nhiều thương hiệu địa phương từng bước được khẳng định trên thị trường như: Thanh long Bình Thuận, Nước mắm Phan Thiết, Cà phê Lâm Đồng, Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành… Việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người sản xuất mà còn góp phần nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm.

Tỉnh đã triển khai hơn 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, thanh long… Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nâng chất lượng bằng tiêu chuẩn và công nghệ

Bên cạnh phát triển tài sản trí tuệ, Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ hiện đại. Trong thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ 58 lượt doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các tiêu chuẩn như: ISO, HACCP, VietGAP, GlobalGAP…

Quá trình chuẩn quy trình sản xuất giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao.

Canh tác cà phê hữu cơ, thuận tự nhiên là nền tảng để xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cho sản phẩm cà phê Lâm Đồng

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, một trong những điểm nhấn là việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản để khai thác tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Thông qua các nền tảng số, thông tin về sản phẩm được minh bạch hóa từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng nguồn gốc, đồng thời nâng cao uy tín của sản phẩm trên thị trường.

Để giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi, ngành chuyên môn cũng đã chủ động cập nhật, phổ biến 1.113 tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc phát triển tài sản trí tuệ không chỉ bảo hộ thương hiệu mà còn góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.