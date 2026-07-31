Pháp luật Lâm Đồng phổ biến 2 quy định mới và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật Sáng 31/7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới năm 2026 và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị do bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Châu, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung năm 2026) và Luật Tiếp cận thông tin năm 2026.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung) năm 2026 có nhiều điểm mới về đối tượng được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cũng như tiêu chuẩn, điều kiện của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý.

Những sửa đổi này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận công lý, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.

Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho Công an tỉnh

Đối với Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, nhiều quy định mới (so với luật này năm 2016) được bổ sung mở rộng phạm vi chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; tăng cường bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế; mở rộng danh mục thông tin phải công khai, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước.

Luật cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong công khai, cung cấp thông tin; hoàn thiện cơ chế xác định phạm vi thông tin được tiếp cận, hạn chế tiếp cận, đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và đơn giản hóa thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Ba cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Phường 3 Bảo Lộc

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hai đợt cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đánh giá kết quả cuộc thi, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cho biết, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi chúc mừng các đơn vị đoạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2026

Đợt thi thứ nhất có hơn 51.200 lượt thí sinh tham gia, trong đó 1.673 thí sinh trả lời đúng 100% số câu hỏi. Đợt thi thứ 2 thu hút trên 46.300 lượt thí sinh, với 2.929 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Qua 2 đợt thi, Ban Tổ chức đã công nhận và trao 14 giải tập thể cùng 32 giải cá nhân gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích theo đúng thể lệ.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đa số các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia cuộc thi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực sự chủ động trong công tác phát động, đôn đốc, dẫn đến số lượng người tham gia còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Hội đồng sẽ tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi hằng năm gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp giữa Sở Tư pháp với các địa phương, cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội chính thống nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.