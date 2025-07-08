Đời sống Lâm Đồng: Phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT Sáng 7/8, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi khám chữa bệnh BHYT.

BHXH tỉnh và Sở Y tế Lâm Đồng ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT

Kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được tốt hơn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại cơ sở KCB, đảm bảo sử dụng cân đối và hiệu quả nguồn quỹ.

“ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 2,8 triệu người tham gia BHYT, đạt khoảng 87% dân số. Tính đến 31/7/2025, toàn tỉnh đã có trên 3 triệu lượt người KCB được quỹ BHYT chi trả, với hơn 1.375 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ năm trước; đã sử dụng 60,2% dự toán được giao là 2.305 tỷ đồng.

Với xu hướng áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, tính đúng, tính đủ chi phí… càng ngày giá viện phí càng tăng, đồng nghĩa với lợi ích của người có thẻ BHYT được tăng lên nhưng cũng là áp lực không ít cho quỹ BHYT.

Nhiều cơ sở KCB đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu KCB, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt tại địa phương.

Tại buổi ký kết, hai đơn vị đã triển khai Bản cam kết kiểm soát chi phí KCB BHYT, chống lãng phí, lạm dụng và trục lợi quỹ KCB. Căn cứ vào Bộ chỉ số sẽ xác định các cơ sở KCB có chỉ số gia tăng khách quan, chủ quan. Các cơ sở KCB sẽ có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH Lâm Đồng phát biểu



Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH Lâm Đồng chia sẻ: Việc ký kết này mang ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.

Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị sẽ cùng hướng đến mục tiêu quản lý và sử dụng quỹ hiệu quả, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, nhất là trong thanh toán và dự toán.

Các đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu, chuyển đổi số; cùng kiểm tra, giám sát, bảo đảm công bằng, tiết kiệm và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Bà Võ Thị Ái Liễu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát biểu



Bà Võ Thị Ái Liễu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho hay, đơn vị cam kết sẽ chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, kiểm soát chi phí, sử dụng đúng và đủ quỹ BHYT. Đồng thời, chủ động phối hợp với BHXH tỉnh trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giải trình và tháo gỡ các khó khăn của cơ sở y tế.