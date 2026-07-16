Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực từ sớm, từ xa, từ trong cơ sở Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phòng ngừa từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì Phiên họp thứ 5, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh

Chiều 16/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ 5 đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Lâm Đồng chủ trì phiên họp.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên họp thứ 5

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác PCTNLPTC tại Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự phiên họp

Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài gặp khó khăn, vướng mắc cũng được chỉ đạo kịp thời.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 98 dự án ngoài ngân sách và 11 công trình đầu tư công. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh đã hoàn thành phương án xử lý đối với 505 cơ sở để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự phiên họp thứ 5

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác tuyên truyền về PCTNLPTC được quan tâm đẩy mạnh, gắn chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, lãng phí…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC Lâm Đồng đã chỉ đạo xử lý 33 vụ án. Các cơ quan tố tụng trên địa bàn đã khởi tố 14/21 bị can. Tài sản thu hồi trong các vụ tham nhũng, chức vụ ở giai đoạn điều tra hơn 408 tỷ đồng; ở giai đoạn xét xử gần 3,9 tỷ đồng; ở giai đoạn thi hành án hơn 45 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 39 đảng viên. Qua thanh tra thu hồi hơn 13 tỷ đồng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin một số vụ việc đang điều tra theo thẩm quyền

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC Lâm Đồng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ về PCTNLPTC.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Quá trình xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ được đẩy mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám báo cáo tóm tắt kết quả PCTNLPTC 6 tháng đầu năm 2026

Các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cấp cơ sở.

Công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ được chú trọng nhiều hơn. Các đơn vị tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, đây là phiên họp tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai nhiệm vụ từ sau phiên họp thứ 4 đến nay. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở từng cơ quan, đơn vị, từ đó thống nhất phương án tháo gỡ.

“ PCTNLPTC là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay. Để nâng cao hiệu quả công tác, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung liên quan. Tất cả tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không nể nang, né tránh. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình thực hiện phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Tất cả phải phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Công tác PCTNLPTC cần phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí và Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.