Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng phòng ngừa vi phạm trong hoạt động du lịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch.

Công an cùng các đơn vị tuần tra, giữ an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dọc bãi biển Cam Bình, phường Phước Hội

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hình ảnh điểm đến và sức khỏe của người dân, du khách.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch.

UBND phường Mũi Né công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch trên địa bàn

Công an tỉnh phải chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ khách du lịch; giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở lưu trú có cung cấp dịch vụ ăn uống, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; kiểm tra việc thực hiện các quy định về môi trường đối với các dự án, cơ sở kinh doanh du lịch; quản lý hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu, điểm du lịch.

Các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, kịp thời công khai các hành vi vi phạm theo quy định.