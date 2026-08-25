Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng quy định các khoản được thu, không được thu năm học 2026 - 2027 Ngày 25/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên ký ban hành kế hoạch 4454/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học và các khoản thu năm học 2026 - 2027 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các cơ sở giáo dục công lập thuộc đối tượng được miễn học phí

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức thu những khoản thu quy định; không được tự đặt các khoản thu ngoài quy định.

Mọi khoản thu phải được phân loại rõ: khoản thu theo chính sách của Nhà nước; khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; khoản thu theo thỏa thuận; khoản thu hộ, chi hộ; khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện hoặc các khoản thu hợp pháp khác.

Không được lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa, tự nguyện, thỏa thuận, đặt ra các khoản thu trái quy định, biến khoản thu bắt buộc thành khoản “tự nguyện”, hoặc dùng hình thức vận động để tạo áp lực đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Riêng với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, việc xác định mức thu đúng mục đích, chi đúng nội dung, tiết kiệm và hiệu quả. Đối với dịch vụ bán trú, nấu ăn, vệ sinh phải bảo đảm điều kiện về an toàn, vệ sinh, dinh dưỡng, chất lượng dịch vụ.

Đối với dịch vụ bán trú, nấu ăn, vệ sinh phải bảo đảm điều kiện về an toàn, vệ sinh, dinh dưỡng

Để phòng, chống lạm thu, các cơ sở giáo dục không được thu tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định hiện hành.

Các cơ sở giáo dục không được thu hộ các khoản của tổ chức, đoàn thể hoặc các khoản thu không thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Đồng thời, không thu hộ phí dịch vụ, bảo hiểm và các loại bảo hiểm tự nguyện khác của tổ chức ngoài nhà trường.

Các cơ sở giáo dục không được tổ chức thu tiền mua đồng phục, quần áo thể dục thể thao của học sinh. Việc may, mua đồng phục thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lựa chọn và không để nhà trường trực tiếp thu tiền, tổ chức kinh doanh đồng phục.

Không tổ chức thu tiền mua đồng phục, quần áo thể dục thể thao

Kế hoạch cũng hướng dẫn, không thu tiền phù hiệu, thẻ học sinh; không thu tiền phô tô tài liệu phục vụ ôn tập; tiền nước uống của học sinh; tiền khám sức khỏe định kỳ đầu năm học đối với nội dung thuộc phạm vi ngân sách nhà nước bảo đảm.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục không được đặt ra các khoản thu mới dưới các tên gọi như: “hỗ trợ”, “tự nguyện”, “xã hội hóa”, “đóng góp xây dựng”, “kinh phí hoạt động”, “phí phục vụ” nếu khoản thu đó thực chất thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc không có căn cứ pháp lý.