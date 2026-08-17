Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng quy định mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ giáo dục UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND quy định danh mục, mức thu tối đa và quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Quy định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, danh mục dịch vụ gồm: chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ; chăm sóc trẻ mầm non trong ngày nghỉ, ngày hè; tăng cường vệ sinh cá nhân và vệ sinh phục vụ học sinh theo nhu cầu; phục vụ ăn sáng; phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn và bán trú không tổ chức nấu ăn.

Đối với dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trước và sau giờ học, mức thu tối đa là 9.000 đồng/học sinh/giờ, áp dụng cho cấp mầm non và tiểu học. Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non trong ngày nghỉ, ngày hè, thời gian 8 giờ/ngày, tối đa 51.000 đồng/học sinh/ngày. Dịch vụ phục vụ ăn sáng đối với trẻ mầm non tối đa 17.000 đồng/học sinh/ngày.

Dịch vụ tăng cường vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non và vệ sinh phục vụ học sinh theo nhu cầu có mức thu tối đa 48.000 đồng/học sinh/tháng đối với mầm non và 24.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cấp học còn lại.

Đối với bán trú có tổ chức nấu ăn, tiền ăn tối đa từ 32.000 - 38.000 đồng/học sinh/ngày, tùy cấp học. Chi phí chăm sóc bán trú, gồm: thuê người nấu ăn, tổ chức quản lý bán trú và hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa, tối đa 334.000 đồng/học sinh/tháng đối với mầm non và 263.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cấp học còn lại. Dịch vụ tổ chức nấu ăn bán trú tối đa 54.000 đồng/học sinh/tháng đối với mầm non và 32.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cấp học khác.

Trường hợp bán trú không tổ chức nấu ăn, tiền ăn tối đa từ 38.000 - 43.000 đồng/học sinh/ngày. Chi phí tổ chức quản lý bán trú và hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa tối đa 197.000 đồng/học sinh/tháng đối với mầm non và 126.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cấp học còn lại.

UBND tỉnh nhấn mạnh, các mức trên là mức thu tối đa, không phải mức thu áp dụng đồng loạt. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh về nội dung, mức thu cụ thể; không được thu ngoài danh mục hoặc vượt mức quy định. Việc thu phải căn cứ số tháng học thực tế và không vượt quá khung thời gian năm học do UBND tỉnh ban hành.

Các khoản thu dịch vụ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, thu đủ bù chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán cho từng nội dung, thực hiện đầy đủ công tác kế toán, thống kê và công khai thu, chi theo quy định.

Tùy tình hình thực tế, cơ sở giáo dục được xem xét miễn hoặc giảm các khoản thu, trừ tiền ăn, đối với học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; học sinh khuyết tật hoặc mồ côi cha mẹ.

Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, các cơ sở giáo dục phải tổng hợp kết quả thu, quyết toán từng khoản chi, công khai theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

Quy định này góp phần tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đồng thời tăng cường tính minh bạch và bảo đảm quyền lợi của học sinh, cha mẹ học sinh.