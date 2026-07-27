Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ Sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 báo cáo Đồ án Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề, gồm: Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né, đến năm 2050.

Quang cảnh cuộc họp

Tiếp nối nội dung đã báo cáo đối với 3 phường Tiến Thành, Phan Thiết và Bình Thuận, tại buổi làm việc này, đơn vị tư vấn trình bày Đồ án Quy hoạch chung đô thị đối với 3 phường còn lại là Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né. Đồ án Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề đến năm 2050 có quy mô khoảng 28.661 ha.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp

Đồ án hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế đô thị Phan Thiết, phát triển bền vững và toàn diện trên các lĩnh vực. Bốn trụ cột phát triển được xác định gồm: xây dựng khu vực 6 phường trở thành đô thị hạt nhân phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng; hình thành cực tăng trưởng kép dựa trên phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, logistics và công nghệ, kết nối huyết mạch duyên hải và cao nguyên; hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II gắn với phát triển du lịch, khẳng định thương hiệu điểm đến bền vững toàn cầu; đồng thời tạo dư địa và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy góp ý đồ án quy hoạch

Theo định hướng quy hoạch, khu vực 6 phường sẽ phát triển theo mô hình đô thị biển hiện đại, thông minh, xanh, an toàn, giàu bản sắc; phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2030 và hướng tới các tiêu chuẩn đô thị cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu góp ý một số nội dung liên quan đồ án quy hoạch

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch phải bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, giao Sở Xây dựng tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

“ Đối với hạ tầng kết nối, các phường cần quan tâm quy hoạch đồng bộ khung hạ tầng, gồm những tuyến giao thông kết nối với trục đường ven biển, hệ thống bãi tắm công cộng, bãi đậu xe, hệ thống xử lý nước thải tập trung, nghĩa trang… Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, vận hành các bãi tắm theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; rà soát, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo động lực phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu hình thành đô thị ven biển hiện đại, đồng bộ trong tương lai.