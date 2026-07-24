Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng phát triển bền vững Chiều 24/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề gồm: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né đến năm 2050.

Quang cảnh cuộc họp triển khai quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND các địa phương rà soát định hướng phát triển không gian đô thị, tổ chức các cuộc họp thống nhất phương án sử dụng đất, bổ sung các nội dung cần cập nhật trong đồ án quy hoạch.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã trình bày, đề xuất định hướng phát triển đối với 3 phường trong phạm vi quy hoạch.

Theo đó, phường Tiến Thành được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Nam của đô thị Phan Thiết, phát triển trung tâm giải trí, trải nghiệm và chuỗi dự án nghỉ dưỡng cao cấp theo mô hình tích hợp. Khu vực ven biển sẽ tập trung phát triển kinh tế biển với các tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf, bến du thuyền, quảng trường ven biển và các công trình thể thao biển quy mô lớn.

Đối với phường Phan Thiết, quy hoạch hướng đến xây dựng hạt nhân kinh tế và trung tâm động lực của toàn bộ chuỗi đô thị 6 phường. Địa phương sẽ phát triển trung tâm thương mại - tài chính hiện đại trên cơ sở chuyển đổi quỹ đất hành chính cũ; hình thành không gian du lịch hàng hải, bến đón tàu khách quốc tế, bến siêu du thuyền.

Ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành báo cáo tại cuộc họp

Trong khi đó, phường Bình Thuận được định hướng phát triển dựa trên lợi thế hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông công cộng. Khu vực này sẽ ưu tiên phát triển các đầu mối giao thông liên vùng, logistics gắn với ga Phan Thiết; hình thành các khu đô thị đa chức năng, khu công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống không gian sinh thái.

Cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan đến tiến độ triển khai, công tác phối hợp và các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm đồ án quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận báo cáo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ quy hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đồ án phải đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong quá trình phát triển đô thị, đặc biệt là có giải pháp tháo gỡ tình trạng quy hoạch “treo”.

“ Đối với quy hoạch đô thị ven biển, lưu ý phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Quy hoạch đường ven biển phải được tính toán để người dân cùng được hưởng lợi; đô thị biển phải có công viên biển, bãi tắm công cộng, có khu neo đậu tàu thuyền và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, quy hoạch cần đề xuất các giải pháp quản lý, tạo lập bãi tắm công cộng, bảo vệ bờ biển và khai thác hiệu quả không gian ven biển. Riêng khu vực Tiến Thành cần nghiên cứu quy hoạch trung tâm chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, tạo điểm nhấn mới cho phát triển du lịch chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Về liên kết vùng, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị quy hoạch phải gắn kết khu vực phía Nam với núi Tà Cú (xã Tân Thành), phía Bắc với rừng dầu Hồng Liêm và Khu du lịch Hòa Thắng (xã Hoà Thắng); đồng thời nghiên cứu kết nối tuyến đường ven biển nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo động lực phát triển đô thị và du lịch.

Đối với các khu vực ven biển còn quỹ đất chưa có dự án đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đưa vào quy hoạch với định hướng phát triển rõ ràng, phải bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và lợi ích cộng đồng.