Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng quyết liệt bàn giao mặt bằng các đoạn ưu tiên thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc Chiều 10/8, tại Phường 1 Bảo Lộc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc tại trụ sở Phường 1 Bảo Lộc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có tuyến cao tốc đi qua.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài gần 65 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 11 km; đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 53,97 km, đi qua các địa phương: Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh 2.

Ông Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc trên địa bàn

Tổng diện tích đất phải thu hồi là 401,97 ha, gồm: 104 ha đất rừng và 297,97 ha đất của người dân. Toàn dự án có 958 hồ sơ bị ảnh hưởng, trong đó có 950 hộ gia đình, cá nhân và 8 tổ chức.

Đến ngày 8/8/2026, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 909 hộ với tổng kinh phí hơn 1.095 tỷ đồng, tương ứng 240,97 ha, đạt 95,7% số hộ cần phê duyệt và gần 60% diện tích cần thu hồi.

Riêng năm 2026 đã phê duyệt thêm 319 hộ với diện tích hơn 95 ha. Hiện còn khoảng 82 hộ với diện tích hơn 24 ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Tại Phường 1 Bảo Lộc, hiện còn 4 hộ chưa phê duyệt phương án, diện tích khoảng 0,114 ha. Trong đó, 3 hộ đã hoàn tất kiểm đếm và chuyển hồ sơ xác nhận pháp lý; 1 hộ đang thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc đi qua địa bàn

Tại Phường 2 Bảo Lộc, hiện còn 12 hộ với diện tích hơn 12,86 ha chưa được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu do một số hộ có hộ khẩu ngoài địa phương, chưa hoàn tất xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin cư trú để tính hỗ trợ ổn định đời sống. Ngoài ra, có 6 hộ có phần diện tích chồng lấn với ranh giới thủy điện Đam B’ri đang được rà soát, xác định lại.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với phạm vi ưu tiên thi công từ Km108+800 đến Km114+200 thuộc Phường 2 Bảo Lộc, có 122 hộ dân và 2 tổ chức với diện tích 54,66 ha thuộc diện ưu tiên giải phóng mặt bằng.

Đến nay, đã có 57 hộ và 1 tổ chức nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích 19,6 ha; thêm 5 hộ và 1 tổ chức đã bàn giao mặt bằng trước dù chưa nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên vẫn còn 56 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, diện tích gần 25 ha.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, hộ khẩu thường trú, xác định đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn vướng mắc, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, cần ưu tiên bàn giao ngay mặt bằng tại các vị trí trọng điểm, các đoạn đã đủ điều kiện thi công để nhà đầu tư tổ chức thi công đồng bộ, tránh tình trạng chờ đợi kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ toàn dự án.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chuyển từ tư duy chờ đợi sang chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể; tuyệt đối không được “ngồi chờ mặt bằng sạch” mới triển khai công việc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thực tế một số vị trí triển khai thi công dự án cao tốc trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh; tăng cường phối hợp liên ngành trong xác nhận pháp lý đất đai, cư trú và đối tượng hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thực tế một số vị trí triển khai thi công dự án cao tốc trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng trong tháng 8, ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch tại các đoạn thi công trọng điểm, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch đã đề ra.