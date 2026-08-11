Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng quyết liệt giải phóng mặt bằng, thúc tiến độ 2 tuyến cao tốc Các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh thi công 2 dự án cao tốc trọng điểm Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thực tế một số vị trí triển khai thi công dự án cao tốc trên địa bàn Phường 2 Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng xác định tháng 8 là thời điểm then chốt để hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của Chính phủ đối với các dự án cao tốc đang triển khai trên cả nước.

Nhiều địa phương bứt tốc bàn giao mặt bằng

Đối với dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tuyến có chiều dài khoảng 66 km, trong đó đoạn qua Lâm Đồng khoảng 54 km. Tổng mức đầu tư dự án là 18.002 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027. Dự án này có tổng diện tích thu hồi hơn 401 ha với 958 hồ sơ bị ảnh hưởng. Đến ngày 8/8/2026, đã phê duyệt bồi thường cho 909 hộ với diện tích gần 241 ha, đạt 95,7% số hộ cần phê duyệt, giải ngân hơn 498 tỷ đồng, đạt 26,7% kế hoạch.

Trong dự án này, Phường 1 Bảo Lộc đạt tiến độ tích cực khi đã phê duyệt 259/263 hộ; xã Đạ Tẻh chỉ còn 2 hộ chưa hoàn tất thủ tục kiểm đếm; xã Đạ Huoai đã trình thẩm định toàn bộ 7 hồ sơ còn lại và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8

Trong khi đó, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, do liên danh T&T - Phương Trang (FUTA) - Phương Thành thực hiện, cũng được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2027. Dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 621 ha với 2.537 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, các đơn vị đã phê duyệt bồi thường cho 2.451 hộ với diện tích hơn 545 ha, đạt 97% số hộ và 87,8% diện tích cần phê duyệt. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 471,34 ha, tương đương 75,88% tổng diện tích toàn dự án. Đến ngày 8/8 đã giải ngân hơn 418 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch vốn năm 2026.

Các đơn vị chức năng địa phương hỗ trợ người dân di dời công trình, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công 2 tuyến cao tốc

Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường và đạt tiến độ bàn giao mặt bằng khá tốt. Xã Bảo Lâm và Tân Hội hoàn thành 100% số hộ cần phê duyệt; xã Bảo Thuận chỉ còn một trường hợp tổ chức thuộc lĩnh vực quốc phòng đang hoàn tất thủ tục; Phường 1 Bảo Lộc chỉ còn 2 hộ chưa phê duyệt.

Tại xã Đức Trọng, phần lớn các vị trí ưu tiên thi công đã được người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Riêng vị trí ưu tiên số 9 đã có 18/18 hộ đồng ý bàn giao đất phục vụ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục trên tuyến.

Các đơn vị triển khai 14 mũi thi công trên toàn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư

Bên cạnh những địa phương đạt kết quả tốt, một số nơi vẫn còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn cần tập trung xử lý. Xã Gia Hiệp là địa phương còn chậm nhất trên tuyến Bảo Lộc - Liên Khương với 120 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó có 57 hộ đang kiểm đếm và 63 hộ chờ hoàn thiện giá đất cụ thể.

Tại xã Ninh Gia còn 16 hồ sơ chưa phê duyệt do vướng tranh chấp đất đai, đo đạc và xác nhận nguồn gốc đất; riêng khu vực cầu vượt Km171+383 còn hơn 2,18 ha chưa bàn giao vì phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân.

Người dân vùng dự án cao tốc chủ động tháo dỡ công trình, kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công

Trên tuyến Tân Phú - Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc là địa bàn còn nhiều khó khăn nhất với 37 hộ chưa được phê duyệt và hơn 24,9 ha trong phạm vi ưu tiên thi công chưa được bàn giao. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều gia đình có hộ khẩu ngoài địa phương, chưa hoàn tất xác nhận pháp lý đất đai, chưa cung cấp thông tin cư trú để tính hỗ trợ ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, có sự phát sinh chồng lấn ranh giới với khu vực thủy điện Đambri nên phải rà soát lại hồ sơ. Tại khu vực ưu tiên thi công Km108+800 - Km114+200, vẫn còn 56 hộ đã có quyết định bồi thường nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Ở xã Đạ Huoai, mặc dù tiến độ phê duyệt cơ bản đạt yêu cầu nhưng trong phạm vi ưu tiên thi công, vẫn còn 34 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao đất, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai của nhà đầu tư.

Các đơn vị chức năng xã Đức Trọng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho hay, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát hồ sơ, phân loại từng nhóm vướng mắc để tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt.

Theo ông Minh, các vướng mắc hiện nay chủ yếu tập trung ở nhóm chưa thống nhất giá đất bồi thường, tranh chấp đất đai, xác nhận pháp lý và kiến nghị tái định cư; đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở giải quyết từng trường hợp cụ thể nhằm sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ 3 dự án cao tốc trọng điểm mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8; đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn đầu tư.

“ Các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, “làm ngày, làm đêm” để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập trung toàn lực trong tháng 8 cho công tác giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng cũng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; mặt bằng bàn giao đến đâu phải thi công ngay đến đó, ưu tiên các đoạn tuyến liên tục, vị trí cầu, nút giao và các hạng mục trên đường găng của dự án.

“ Các cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8 không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lâm Đồng mà còn là yêu cầu cấp bách thực hiện chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia. Đây được xem là điều kiện quyết định để bảo đảm tiến độ khởi công, thi công đồng bộ và hoàn thành 2 tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc vào cuối năm 2027, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối vùng Tây Nguyên với Đông Nam Bộ.