Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng quyết liệt gỡ vướng mặt bằng các dự án giao thông Chiều 17/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Văn Thánh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường có tổng mức đầu tư hơn 4.712 tỷ đồng, chiều dài khoảng 12 km, điểm đầu tại ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh và điểm cuối kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tư vấn thẩm tra. Đơn vị tư vấn đang triển khai khảo sát, lập thiết kế, phấn đấu hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ để khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được các đơn vị, địa phương tập trung triển khai. Đối với 4 km cuối tuyến, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 249/249 hồ sơ; công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất đã thực hiện 226/249 hồ sơ, đạt 90,8%.

Đối với 8 km còn lại, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 234 hồ sơ, với tổng diện tích khoảng 69,64 ha.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tại buổi làm việc

Liên quan đến khu tái định cư Hàm Hiệp (khu 1), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất; đang hoàn chỉnh và thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình Sở Xây dựng thẩm định trong tháng 8/2026 và phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trong quá trình triển khai dự án. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên đoạn 4 km cuối tuyến.

Các đơn vị phải rà soát kỹ từng hồ sơ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp lý, tài sản trên đất và bố trí tái định cư, không để các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với khu tái định cư phục vụ dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm đồng bộ với tiến độ dự án giao thông. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp, ưu tiên triển khai khu tái định cư, tạo điều kiện cần thiết để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phấn đấu đến tháng 10/2026 hoàn thành phê duyệt các hồ sơ đối với đoạn 4 km cuối tuyến; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đối với nguồn vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án cung cấp vật liệu cho dự án. Trong đó, cần tính toán đầy đủ nhu cầu, nguồn cung, khả năng khai thác và phương án vận chuyển, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu, không để thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung báo cáo tại buổi làm việc

Đối với dự án Cầu Văn Thánh, công trình hiện đạt khoảng 64% khối lượng hợp đồng. Công tác bồi thường đã hoàn thành 100% hồ sơ; tuy nhiên, hiện còn 3 hộ dân tại phường Bình Thuận chưa bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu UBND phường Bình Thuận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được yêu cầu đôn đốc nhà thầu tranh thủ mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp, bảo đảm hoàn thành dự án Cầu Văn Thánh trong năm 2026.

Với yêu cầu tiến độ ngày càng cao, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay các khó khăn phát sinh, qua đó bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm và tạo động lực phát triển hạ tầng khu vực.