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    Y tế - Sức khỏe

    Lâm Đồng quyết liệt kiểm soát sốt xuất huyết, tay chân miệng

    An Nhiên 23/07/2026 11:33

    Ngày 23/7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh truyền nhiễm, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

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    Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng làm việc với cơ sở về công tác kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng tại xã Tà Năng

    Theo Sở Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 9,7% so với cùng kỳ), trong đó có 57 ca nặng và 1 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng cũng gia tăng đột biến với 3.076 ca (tăng 1.622 ca so với cùng kỳ) và đã có 2 trường hợp tử vong.

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    Ông Nguyễn Đức Triệu, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Năng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác khống chế dịch bệnh tay chân miệng tại địa bàn

    Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát các ổ dịch cũ, xử lý triệt để, không để lây lan; tổ chức phân luồng, thu dung, điều trị hiệu quả, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, giường bệnh và dung dịch cao phân tử phục vụ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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    Cán bộ đi từng nhà cấp phát hóa chất, hướng dẫn người dân xử lý môi trường phòng, chống bệnh tay chân miệng tại xã Tà Năng

    UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại các trường học, nhà trẻ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh thực hiện vệ sinh cá nhân, khử khuẩn đồ chơi, trường lớp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chịu trách nhiệm tăng cường tần suất phát sóng, cung cấp thông tin chính xác, khuyến cáo người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

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    Ra quân diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Đạ Huoai
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    Cán bộ đến từng nhà hướng dẫn người dân phòng bệnh sốt xuất huyết tại xã Đạ Huoai

    Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương phải thành lập tổ giám sát, huy động lực lượng rà soát vật dụng chứa nước, phun hóa chất diệt muỗi và vận động người dân đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

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    Y tế thôn, bản thăm hộ gia đình, kiểm tra tình hình lăng quăng và giám sát công tác phòng bệnh sốt xuất huyết tại xã Quảng Khê
    An Nhiên An Nhiên

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      Y tế - Sức khỏe
      Lâm Đồng quyết liệt kiểm soát sốt xuất huyết, tay chân miệng
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