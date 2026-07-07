Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng quyết liệt "làm sạch" dữ liệu đất đai trong năm 2026 Với khối lượng dữ liệu lớn, địa bàn rộng, Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Với khối lượng dữ liệu lớn, địa bàn rộng, Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Khối lượng lớn, yêu cầu cao

Cập nhật số liệu đến ngày 6/7/2026, toàn tỉnh mới xây dựng được cơ sở dữ liệu đối với 1.976.827/3.958.989 thửa đất, đạt 49,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước (70,06%).

Trong số này, chỉ có 396.061 thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 "đúng - đủ - sạch - sống", tương đương khoảng 10% tổng số thửa đất toàn tỉnh và khoảng 20% số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, bình quân cả nước tỷ lệ dữ liệu đạt Nhóm 1 đạt khoảng 36,3% tổng số thửa và 51,8% số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu.

Còn 1.580.766 thửa thuộc Nhóm 2, chiếm khoảng 80% số dữ liệu đã xây dựng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn để khai thác hiệu quả; và còn 1.982.162 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, tương đương 50,1% tổng số thửa đất.

Với kết quả này, Lâm Đồng hiện nằm trong nhóm địa phương có tiến độ chậm trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuổi trẻ Lâm Đồng mở chiến dịch với 130 đội hình "Mùa hè số" tham gia cập nhật dữ liệu đất đai tại các địa phương toàn tỉnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, thực tế triển khai cũng cho thấy nhiều khó khăn, vì dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn, tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng nhất; hồ sơ giấy ở một số địa phương còn phân tán; thông tin biến động đất đai chưa được cập nhật kịp thời.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi mô hình quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, thiếu nhân lực chuyên môn ở cơ sở và yêu cầu đối soát với dữ liệu dân cư cũng đặt ra áp lực lớn về tiến độ lẫn chất lượng.

Các địa phương, các ngành cùng tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, đối soát với dữ liệu dân cư quốc gia

Trong tháng 7/2026, sở sẽ tổ chức cao điểm làm sạch toàn bộ dữ liệu Nhóm 2, giao chỉ tiêu cụ thể theo từng tuần, từng địa bàn, từng văn phòng đăng ký đất đai khu vực, từng nhà thầu và đơn vị cung cấp phần mềm...

Làm sạch đến đâu, đưa vào khai thác đến đó

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung nguồn lực, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai còn gắn trực tiếp với cải cách hành chính. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, các thủ tục như: đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất có điều kiện xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn.

Các địa phương cập nhật, chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát cụ thể từng nhóm việc: đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, số hóa giấy chứng nhận, cập nhật biến động, chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dữ liệu đạt chuẩn đến đâu phải được đưa vào vận hành, khai thác đến đó, tránh tình trạng số hóa xong nhưng chưa phục vụ được công tác quản lý và giải quyết hồ sơ cho người dân.



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UBND tỉnh đã giao mốc trước 15 giờ thứ sáu hàng tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo kết quả thực hiện. Trong đó, thể hiện rõ số thửa tăng thêm, số thửa đạt Nhóm 1, số thửa chuyển từ Nhóm 2 sang Nhóm 1, kết quả đối soát dữ liệu dân cư, tình hình xử lý lỗi kỹ thuật cũng như trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị nếu chậm tiến độ.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của năm 2026. Trong quá trình thực hiện, phải giao việc rõ, kiểm soát tiến độ rõ, trách nhiệm rõ; địa phương nào chậm phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu.

“ Mục tiêu không chỉ là hoàn thành về mặt số lượng, mà quan trọng hơn là tạo ra hệ thống dữ liệu thống nhất, tin cậy, dùng được ngay trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu đất đai