Pháp luật Lâm Đồng quyết liệt với các hành vi xâm hại rừng Lâm Đồng siết chặt quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, san gạt, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đồng thời chấn chỉnh trách nhiệm của chính quyền và chủ rừng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp tại xã Lạc Dương

Xử lý từ những điểm vi phạm

Tại Tiểu khu 142, xã Lạc Dương, một căn nhà gỗ rộng 90 m² cùng tuyến đường bê tông dài 68 m, rộng 3 m đã được tháo dỡ hoàn toàn. Phần đất sau tháo dỡ được trồng rừng để khôi phục hiện trạng.

Công trình do ông Ngô Đức Thứ dựng trên đất lâm nghiệp thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý. Sau khi được cơ quan chức năng làm việc, ông Thứ nhận thức việc xây dựng là không đúng quy định và tự nguyện tháo dỡ toàn bộ.

Cùng với tháo dỡ công trình, xã Lạc Dương đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 142 và 143.

Công trình vi phạm trên đất rừng được UBND xã Lạc Dương tháo dỡ (Ảnh do UBND xã Lạc Dương cung cấp)

Qua đo đạc, ông Bùi Viết Dũng tác động 37.385 m² đất, trong đó 3.075 m² đất rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý. Ông Phạm Long Vương tác động 7.984 m², trong đó có 3.680 m² đất rừng sản xuất. Cả hai đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi san ủi làm biến dạng địa hình và lấn đất lâm nghiệp.

Hiện hai trường hợp đang thực hiện quyền giải trình. Sau đó, cơ quan chuyên môn sẽ hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã xử phạt theo quy định. Các diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim trồng lại rừng để khôi phục hiện trạng.

Nhiều công trình vi phạm trên đất rừng đã được UBND xã Lạc Dương kiểm tra, lập biên bản và tháo dỡ (Ảnh do UBND xã Lạc Dương cung cấp)

Một vị trí đổ đất trong lâm phần do Công ty TNHH Thành Phong quản lý cũng được lập hồ sơ xử lý. Doanh nghiệp đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương trồng rừng trên diện tích bị tác động.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương Nguyễn Đắc Việt, ngay sau khi có thông tin phản ánh và chỉ đạo của UBND tỉnh, xã đã giao phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tại Tiểu khu 142 và 143. Địa phương tập trung xử lý từng trường hợp nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng.

Một căn nhà từng được dựng lên trái phép trên đất rừng tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Từ tháo dỡ công trình, xử lý hành vi lấn chiếm đến trồng lại rừng, Lạc Dương đang xử lý những tồn tại trên thực địa, đồng thời rà soát lại trách nhiệm quản lý tại các khu vực xảy ra vi phạm.

Bịt "lỗ hổng", lập lại trật tự

Qua xử lý vụ việc, xã Lạc Dương cũng nhận diện những khoảng trống trong công tác quản lý. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương chưa kịp thời rà soát toàn bộ địa bàn được bàn giao từ ngày 1/7/2025. Điều này ảnh hưởng đến công tác quản lý lâm nghiệp, đất đai và trật tự xây dựng tại một số khu vực.

Một khu đất được xã Lạc Dương xác định là đất rừng nhưng bị san gạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp

Để khắc phục, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương Nguyễn Đắc Việt cho biết sẽ rà soát toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp, xác định rõ từng loại rừng, diện tích chưa giao, chưa cho thuê và phần diện tích do địa phương quản lý. Những khu vực có nguy cơ lấn chiếm, san gạt, sử dụng sai mục đích hoặc xây dựng trái phép sẽ được tăng cường kiểm tra.

Địa phương cũng xác định phải chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa. Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND xã sẽ kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng ít nhất mỗi tuần một lần. Những khu vực trọng điểm, giáp ranh hoặc có nguy cơ cao sẽ được kiểm tra đột xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại xã Lạc Dương cuối tháng 7/2026

Cùng với đó, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và chủ rừng cũng được đặt ra. Những trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra lấn chiếm, san gạt, xây dựng trái pháp luật mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn sẽ bị xử lý hoặc đề xuất xử lý.

Từ yêu cầu chấn chỉnh ở cơ sở, UBND tỉnh Lâm Đồng đặt vấn đề lập lại kỷ cương quản lý rừng trên phạm vi toàn tỉnh. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý và yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý. Qua hơn 1 tháng, xã Lạc Dương báo cáo công trình vi phạm đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm vụ xâm hại rừng tại xã Lạc Dương

“ Qua vụ việc tại Lạc Dương, yêu cầu đặt ra là phải rà soát chặt chẽ toàn bộ diện tích rừng, đất lâm nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Đối với những khu vực có biến động hoặc hiện trạng không còn phù hợp với hồ sơ quản lý, tỉnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh và cập nhật diễn biến rừng. Chủ rừng và các tổ chức được giao quản lý hoặc thuê đất, thuê rừng phải theo dõi chặt diện tích được giao và chịu trách nhiệm khi để vi phạm phát sinh, kéo dài.

Vụ việc ở xã Lạc Dương được phản ánh cho thấy nguy cơ xâm hại rừng để xây dựng trái phép tại Lâm Đồng vẫn khá cao

Từ xử lý vụ việc tại Lạc Dương đến rà soát trên phạm vi toàn tỉnh, Lâm Đồng đang chuyển từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa.

Mục tiêu là bịt khoảng trống quản lý, xác định rõ trách nhiệm và ngăn vi phạm từ sớm, qua đó lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng.