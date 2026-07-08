Chính trị Lâm Đồng quyết tâm cùng Quân khu 7 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 Ngày 8/7, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Quân sự Lâm Đồng đã tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân khu 7 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị

Nổi bật, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến sát với tình hình thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy tham dự hội nghị

Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên theo phương châm sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và từng bước tiếp cận các loại vũ khí, trang bị mới. Các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao được chuẩn bị công phu, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy Quân khu 7 tiếp tục lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7 dự hội nghị

Quân khu mở đợt sinh hoạt chính trị, đợt “chỉnh huấn” sâu rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn theo Chỉ thị số 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quân khu quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo chủ trương mới; tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã; thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam và Tiểu đoàn phương tiện không người lái đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã thông tin kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị của tỉnh và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Quân khu 7 đã giúp tỉnh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại và khẳng định, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để quyết tâm khắc phục dứt điểm.

Đồng chí khẳng định, trong 6 tháng còn lại của năm 2026, Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất cao với những chủ trương, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Quân khu, nhất là các chỉ tiêu mà Đảng ủy Quân khu đã xác định; các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu

Đồng chí nhấn mạnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ cho 50 xã, phường; tổ chức biên chế lực lượng theo đúng quy định của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng sau khi tổ chức điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Xây dựng, ban hành Nghị quyết lãnh đạo về bảo vệ môi trường tại Đặc khu Phú Quý; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm với chất lượng, hiệu quả cao nhất.